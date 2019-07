Les formations militaires de la sécurité civile (ForMiSC) actives contre les feux de forêts en Corse

"Le Groupement organique de lutte contre les feux de forêts (GOLFF) en Corse concourt au maillage du territoire, grâce une surveillance préventive, dissuasive et active des massifs et est en mesure d’intervenir sur des feux d’espaces naturels, en renfort des moyens de secours" souligne encore le communiqué diffusé via la préfecture de Corse.



Moyens prépositionnés

- Mise à la disposition du service d’incendie et de secours (SIS) de Corse-du-Sud, l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°1 (UIISC1) déploie 109 sapeurs-sauveteurs, prépositionnés à Ajaccio, Solenzara et Propriano.

- L’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°7 (UIISC7), à la disposition du SIS de Haute-Corse, engage quant à elle 113 sapeurs-sauveteurs à l’Île-Rousse, Saint-Florent et Calenzana.





Renforts

- 112 sapeurs-sauveteurs arment le poste de commandement du GOLFF Corse et la colonne de renfort national, colonne tactique qui peut être engagée au profit de la Corse sur demande d’un des deux SIS et sur ordre du centre opérationnel de zone Sud (COZ Sud). Basée à Corte, cette capacité de renfort national est assurée principalement par l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°5 (UIISC5), renforcée par un détachement spécialisé en provenance successivement de l’UIISC1 et de l’UIISC7.

Le lieutenant-colonel Couasne, chef de corps de l’UIISC5, assure le commandement du GOLFF Corse.







Les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, il faut le savoir, sont des militaires, sans arme, dont la vocation première est le secours aux populations sinistrées, en appui des services de secours ; ils agissent sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.



Particulièrement disponibles et réactifs, les sapeurs-sauveteurs des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC1, UIISC5, UIISC7) interviennent en tout temps, tout lieu, sur le territoire national ou à l’étranger, pour répondre aux catastrophes de toute nature ; les Formations militaires de la sécurité civile conservent en parallèle du GOLFF Corse, cette capacité humaine et matérielle de projection nationale et internationale."