Les épisodes pluvieux étudiés à la loupe à l’Université de Corse

L’objectif du projet mené par le Laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) est de collecter les pluies au pas de temps événementiel et mensuel en centre Corse.

Ces 2 pluviomètres, aux dispositifs automatisés, permettent de prélever l'eau de pluie de façon fractionnée afin de pouvoir étudier l'évolution de la signature isotopique d'un même épisode pluvieux au cours du temps. Ce projet complète en fait le volet scientifique dédié à l’observation des pluies en Méditerranées et à la reconstitution de leurs trajectoires.

«Le but est de mieux comprendre les phénomènes de genèse des épisodes pluvieux et notamment les épisodes de forte intensité et leur impact sur les mécanismes de recharge des hydro-systèmes insulaires» expliquent les scientifiques. «La détermination de la composition en oxygène-18 et en deutérium des eaux de pluies est fondamentale».

Ces pluviomètres font également partie d’un Service National d’Observation (SNO-RENOIR) piloté par le CNRS et dédié à la définition de la signature isotopique des pluies en France. Seule station d’observation de ce réseau en Corse, elle est gérée par les hydrogéologues du Laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse).