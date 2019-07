Les entrepreneurs corses lancent le prix mondial pour l'environnement

Depuis le 29 juillet, la Terre a épuisé ses ressources annuelles. Jusqu'au 31 décembre, les habitants de la planète bleue vont vivre à crédit. Une date qui ne cesse d’avancer chaque année, preuve de l’urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. C’est ce lundi, date fatidique pour la planète, que le collectif ‘’World environment Prize’’ a choisi pour présenter son prix international. A partir d’aujourd’hui, les participants peuvent s’inscrire pour participer à ce concours qui récompensera chaque année les meilleures innovations technologiques dans le domaine de l’environnement. Pas moins de 20 entrepreneurs insulaires se sont réunis pour participer à cette initiative. Qu’ils viennent du bâtiment, de l’aquaculture, du tourisme, des nouvelles technologies ou de l’aéronautique, tous sont liés par l’intention de voir le secteur de l’entreprise prendre le virage écologique indispensable au bon maintien de l’environnement.

"Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, la solution à la pollution des océans par les matières plastiques, de la consommation énergétiques dans les bâtiments , la lutte contre les incendies va venir de l'innovation technologique assure André Pietri, président de l'association."

Chaque entrepreneur s’est engagé à verser 5 000€ par an pour arriver à un total de 100 000€. Une façon de mobiliser la société civile dans ce combat pour l’environnement qui devient une des priorités du XXIe siècle. Dans cet appel à projet, l’ambition est de stimuler l’éco système de l’environnement.

Grands groupes, start up,PME mais aussi centres de recherches et d’universités sont appelés à se faire connaître et ainsi pouvoir valoriser ce secteur. Au bout d’un processus, d’abord ouvert à l’Europe et plus tard au monde, des entreprises se verront reconnues pour leur travail en faveur du développement écologique.