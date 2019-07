Les employeurs publics réunis autour de la thématique du handicap

Le comité des employeurs publics s’est réuni dernièrement autour de la thématique du handicap dans la fonction publique. Il s’agissait dans un premier temps de faire un point sur les observations réalisées par le Handi-Pacte sur le territoire.« Le Handi-Pacte est un dispositif placé sous l’autorité de la Préfète de Région et financé par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ( FIPHFP), a expliqué François Le Saux – Mari, chargé de projet. Nous sommes en charge d’accompagner les employeurs publics corses dans l’intégration des personnes handicapées. A ce titre, noous organisons des réunions de réseaux sur des thématiques qui évoluent. On peut évoquer le maintien dans l’emploi, le recrutement, l’apprentissage ou encore l’accessibilité numérique. Cette dernière réunion nous a permis de parler notamment du retour à l’emploi des agents ayant eu des problèmes de santé. Nous aidons les employeurs publics à acquérir connaissances et compétences afin d’accompagner et d’intégrer au mieux les personnes en situation de handicap. Nous avons eu un jour et demi d’échange. Nous avons organisé un groupe de travail pour évoquer des outils tels que le télétravail par exemple. Dans un deuxième temps il y a eu une réunion de réseaux où nous avons présenté les évolutions législatives. Le but étant d’informer mais aussi de clarifier et de rendre plus lisible et accessible les nouveautés du cadre légal. Nous avons également convié Joseph Shovanec, un conférencier atteint d’autisme qui est venu échanger avec le public présent notamment sur l’intégration des personnes autistes dans le monde du travail ».Si la loi impose un quota de 6% d’embauche de personnes handicapées, la Corse est en moyenne une bonne élève avec une moyenne de 8% observée dans les fonctions publiques locales. Depuis 2014, tandis que la moitié seulement des employeurs appliquaient la règle, ils sont les trois quarts aujourd’hui à prendre cette mesure à cœur. Si un employeur ne peut pas justifier des 6% d’embauches, il doit s’acquitter d’une contribution qui est alors reversé au FIPHFP.« Le FIPHFP est un fonds qui finance tous les dispositifs pour rétablir l’égalité entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas et pour permettre l’accessibilité à un emploi dans la fonction publique,a détaillé Ludovic Mercier, délégué FIPHFP Corse-Paca. Nous avons travaillé avec les employeurs lors de cette dernière réunion pour leur expliquer entre autres choses comment allait être mise en œuvre l’application de la loi Penicaud qui a modifié l’obligation d’emploi des personnes handicapées. Les contributions qui sont collectées par le FIPHFP nous permet de financer des aménagements de poste, auxiliaires de vie, prothèses auditives, télétravail, etc. »En savoir plus sur le Handi-Pacte : https://handipactes-paca-corse.org