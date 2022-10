Ajaccio : Handi Corsica, un salon à Porticcio pour rompre l'isolement

Durant toute la journée de 9 à 18 heures, le grand public a été invité à venir découvrir ce qui a été mis en place pour cette deuxième édition de Handi Corsica, après 2018. "La première a eu lieu à Bastia, donc on a voulu faire la seconde en Corse-du-Sud, explique Nicolas Parizot, qui a pour but de répéter cette opération tous les deux ans. Ici, on peut venir acheter du matériel grâce à plusieurs constructeurs venus du continent, trouver des partenaires associatifs comme cap emploi, pôle emploi, isatis ou découvrir les associations du pays ajaccien et leurs spécificités."

Lorsqu'il a imaginé ce projet avec son unique collègue de la délégation d'APF France Handicap en Corse-du-Sud, Nicolas Parizot s'est inspiré des salons du continent. Mais à deux, ils sont partis de rien et ont fait en sorte de ne pas cibler de public particulier. Toutes les personnes, concernées, sensibilisées ou non, ont la possibilité de s'informer sur les aides techniques, le matériel, les droits et services à la personne, la scolarité, l'emploi, l'accessibilité, la mobilité, les sports, les loisirs ou encore la culture.

"Inclure la société avec nous"

A l'occasion de cette journée, deux conférences de deux heures ont également eu lieu dans l'amphithéâtre du centre de vacances. La première, de 10 à 12 heures, concernait l'accessibilité et la mobilité en Corse. Après le repas, entre 14 et 16 heures, c'est sur le thème "amour et handicap" qu'APF France Handicap a choisi de mettre l'accent. "J'en suis très fier car c'est un sujet tabou en France, encore plus en Corse, clame Nicolas Parizot. Mais les personnes en situation de handicap ont des sentiments, elles tombent amoureuses donc il faut en parler, désacraliser et mettre les moyens sur cette thématique." Qu'il s'agisse de relations amicales, amoureuses ou de la sexualité, l'objectif du colloque est de libérer la parole.

"La société doit être inclusive oui, mais nous on cherche aussi à faire l'inverse, explique le chargé de développement des actions associatives. On veut inclure la société avec nous, dans le handicap." Rompre l'isolement est aussi une priorité de ce genre de manifestation.

Dans une région qui y est très propice en raison de sa géographie, Handi Corsica est un facteur de rencontres. Un moment privilégié pour tous d'échanges et de partage d'expérience.