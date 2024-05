Pietrosella : Une journée découverte du métier de sapeur-pompier couronnée de succès

Sur place, une exposition de véhicules qui reprenait toutes les thématiques que l’on peut retrouver dans la caserne, le feu de forêt, le feu de structure, le secours routier. Différentes démonstrations ont agrémenté la journée, comme la recherche de victime menée par un maître-chien accompagné d’un drone en appui aérien, une manœuvre de secours nautique dans la baie de cala Medea ou une manœuvre de secours routier sur le parking.



Le public et en particulier les enfants, a eu accès aux divers matériels exposés, et a pu apprécier de pouvoir toucher, essayer, monter sur les camions et même pour les plus chanceux, dans la nacelle de la grande échelle. Une journée inoubliable pour les petits visiteurs, dont certains n’avaient pas hésité à revêtir leur plus beau déguisement de pompiers. “Finalement, dans ce genre de manifestation, où le public est invité à toucher de près le métier, on voit naître des vocations chez certains enfants, mais pas seulement. Assez régulièrement des parents reviennent vers nous pour devenir pompiers volontaires, car ils ont été autant fascinés que leurs enfants…cela nous permet de recruter des gens au niveau local, ce qui est très important pour nous, car, par exemple, si demain il y a un coup dur, on doit faire appel à des renforts. Mais si l’on a des volontaires sur place, c’est plus facile de monter un camion en renfort rapidement”. explique le capitaine Jean-François Susini.





Une belle equipe

L’effectif de la caserne de Pietrosella est actuellement de 15 sapeurs-pompiers professionnels et 53 sapeurs-pompiers volontaires. L’an dernier ils ont eu à effectuer une moyenne de 1300 interventions, positionnant ainsi la caserne de Pietrosella à la quatrième place en Corse-du-Sud.



Des interventions qui devraient logiquement augmenter puisque la caserne a été récemment dotée de nouveaux véhicules “on peut également intervenir en secours routier, et désormais assurer les interventions de ce que nous appelons les risques courants.

Nous avons 7 personnes à la garde par jour, 24h sur 24, plus 4 l’été dans le camion de feux de forêt. Nous sommes toujours une caserne intermédiaire, car nous sommes dans des locaux provisoires, mais à terme la caserne sera classée en centre de secours, avec 9 personnes à la garde par jour”. détaille Jean-François Susini



A la pointe de la technologie, il y a également une équipe drone qui peut être utilisée sur toutes les interventions. “En recherche de victime par exemple, on peut communiquer à travers le drone, informer les gens que les pompiers vont arriver. Pour les feux de maquis, c’est également très utile, car ils sont équipés de caméras thermiques, caméras infrarouges, on peut mesurer la superficie exacte du feu, détecté des points chauds qu’on ne détecte pas à l’œil nu

On peut l’utiliser sur des risques chimiques, sur des feux urbains, sans exposer nos personnels. Les images sont retransmises en direct au camion PC et cela permet de cibler l’intervention. C’est une belle avancée pour nous”, se réjouit le capitaine.



Passionné par sa profession, il espère que cette journée suscitera de nombreuses vocations sur la Rive Sud, “c’est vraiment un métier riche, varié, dans lequel il y a énormément de contact humain. Ce n'est pas un métier que l’on choisit par hasard, même pour les engagés volontaires, ce n'est pas à prendre à la légère, on est vraiment acteurs. Pour être franc, ce n’est pas beau tous les jours, ce n’est pas toujours l’image du héros que l’on voit à la télévision, il y a aussi des côtés plus difficiles, mais ça reste une profession corporatiste très familiale, avec une multitude de métiers différents. C’est une profession qui doit s’adapter à l’évolution, il n’y a pas de routine, c’est ce qui est intéressant”. souffle-t-il.



Espérons que cette première « Journée des Sapeurs-Pompiers de Pietrosella » aura fait naître beaucoup de vocations chez les visiteurs de tous âges.