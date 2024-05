Haute-Corse : deux blessés légers dans deux accidents

Le premier incident a eu lieu peu avant midi de ce dimanche 5 mai sur la route de Saint-Florent, près de Bastia. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course dans un local EDF. Légèrement blessée, la victime a été transportée au centre hospitalier de Bastiapar les pompiers.



Un second accident est survenu à 15h54, à Palasca. Sur la route départementale 30 une collision impliquait un véhicule léger et une moto a fait un blessé. La victime, un jeune homme de 28 ans qui souffrait d'importantes douleurs au coude gauche, a été pris en charge par les pompiers de Lisula et transporté vers l'hôpital de Calvi.