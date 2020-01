Ajaccio : "Hors norme" pour accompagner toutes les personnes concernées par le handicap en Corse

»

Les missions principales de l’association sont la mise en place d’un réseau de bénévoles partout en Corse afin de lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap.Mais ce n'est pas tout."Hors Norme" entend s'impliquer pour obtenir l’octroi de soutiens financiers ainsi qu'apporter une aide dans l’accomplissement des démarches administratives (dossiers MDPH…),Cela ira encore de pair avec la mise en place de groupes de soutien pour les aidants familiaux et l’organisation d’évènements caritatifs…Le vendredi 17 janvier à 18 heures, "Hors Norme" organisera une première réunion sur Ajaccio, ZI de Baleone à Sarrola-Carcopino (ancien Pâtes Kallisté)."Aidant, concerné, sensible à la cause, futur bénévole seront tous les bienvenus"indique la présidente Vanina Leca qui sera également disponible pour recevoir les personnes présentes individuellement.Informations et contact : info@hors-norme.org - 0618143603.Facebook : @associationhorsnorme.