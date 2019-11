Les élèves du lycée maritime et aquacole de Bastia en immersion...à l’étang de Diana

La rédaction le Dimanche 17 Novembre 2019 à 11:44

Ce 7 novembre, les élèves du Lycée Professionnel Maritime et Aquacole de Bastia, accompagnés de leur Directrice, Évelyne Orsini, et de deux enseignants, Jean-Jacques Riutort et Vincent Nicol, ont effectué une journée découverte à la rencontre de Bernard Pantalacci, ostréiculteur et mytiliculteur à l’étang de Diana, dirigeant de la société «SARL Étang de Diana».





Ce 7 novembre c’est avec une passion évidente que Bernard Pantalacci, professionnel aguerri du domaine aquacole, a partagé ses connaissances sur l’historique du plan d’eau, exploité depuis l’antiquité, sa diversité halieutique et sa spécificité géologique qui ont contribué au classement de l’étang en « site remarquable ». Après une présentation de l’écosystème et de son fonctionnement, les élèves ont pu bénéficier d’une visite guidée de l’ensemble des installations présentes sur l’étang.



Sensibilisés aux différents aspects du métier d’aquaculteur et à ses contraintes, les futurs marins ont pu juger de la polyvalence nécessaire à son exercice. Depuis l’entretien du grau, indispensable à la vie de l’étang, à l’exondation temporaire des coquillages les élèves ont été sensibilisés aux risques d’anthropisation et à la nécessaire implantation d’une concession en mer pour pallier les aléas du dérèglement climatique et les dangers microbiologiques pouvant fortement impacter la production.



L’adaptation, la structuration et le développement de la profession ont donné lieu à un partenariat étroit avec les chercheurs de l’Université de Corse et de la plateforme Stella Mare.

La maîtrise du cycle de reproduction de l’huître plate sauvage ouvre la voie à l’exploitation future de ce produit noble et permettra d’offrir de nouvelles perspectives aux ostréiculteurs insulaires.



La journée s’est achevée par la visite des infrastructures à terre et des diverses machines indispensables au nettoyage, au calibrage, au tri et à l’ensachement des moules. Cependant, à l’approche des fêtes de fin d’année, l’activité essentiellement concentrée sur la production d’huîtres montre également que la mécanisation n’a pas encore remplacé le geste précis de la main de l’homme.



L’ensemble des participants ont remercié chaleureusement leur hôte, monsieur Bernard Pantalacci, pour son accueil, sa disponibilité et la qualité de son intervention.



Dans un cadre idyllique, empreint d’une riche histoire, entre tradition et modernité, cette journée, riche d’enseignements et de partage, aura indubitablement marqué l’esprit de tous, présageant déjà d’une future rencontre.



SUR LE MEME SUJET Les pharmacies de garde du Dimanche 17 Novembre 2019 en Corse

A Table : Omelette au figatellu, tome corse et champignons

Plus de 200 personnes réunies à Palombaggia après l'incendie de la bergerie de François-Pierre Giraschi

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie