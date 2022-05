Les élèves du collège de Jeanne-d'Arc de Bastia en finale du concours scientifique "CGénial"

Le concours "CGénial", lancé en 2009, est un événement qui valorise l'enseignement des sciences et des technologies dans les collèges et lycées. Les participants présentent un projet didactique et innovant dans des disciplines telles que la physique, la chimie, les mathématiques, la technologie ainsi que les sciences de la vie et de la terre.



Cette année, l'équipe du collège de Jeanne d'Arc, avec son projet : "La colle de grand-mère : la colle de "grand-mère" fabriquée à partir de farine et d'eau peut-elle remplacer les colles du commerce dans la salle de classe ?", va participer ce mercredi 18 mai à la finale à distance de cette 15e du édition du Concours CGénial, qui se placera sous le signe de problématiques de développement durable et de consommation responsable.



La finale offrira aux collégiens et lycéens la possibilité de présenter leur projet au jury en direct, l'équipe du collège de Jeanne d'Arc aura à convaincre les jurés de la valeur de leur projet lors de leur passage devant 2 jurys successifs.



Ils seront évalués selon des critères notant l'originalité, l'innovation, l'intérêt sociétal ou local, l'expérimentation, la démarche, la rigueur et la méthode.