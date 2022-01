Les élèves de la cité scolaire Pascal-Paoli de Corte à la découverte du Cap Corse

Comme on ne peut désirer sans savoir, les objectifs étaient simples: approfondir les connaissances sur le patrimoine bâti de la Corse, éveiller l'intérêt, inviter à observer, susciter peut-être des vocations.



Au programme, fabrication traditionnelle de farine de châtaignes au moulin Biaggi de Cagnano, visite d'une villa d'américains à Sisco, ascension jusqu'à la Tour de Sénèque à Luri, randonnée à la tour génoise de Santa Maria par le chemin des douaniers, promenade dans le village de Pino avec l'étude des bâtiments Piccioni (château et chapelle tombale), arrêt au port de Centuri comme à la marinade de Pino pour contempler le chantier entrepris sur le couvent franciscain .

Et enfin, pour clore le séjour, découverte de Nonza.

Les lycéens de Corte ont été saisis par la diversité du patrimoine capcorsin .

Poursuite du programme au printemps prochain avec cette fois, le Sartenais pour sujet d'étude.