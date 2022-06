Les écoliers ajacciens découvrent les richesses de la mer à bord du navire A Nepita

Dans un des recoins du navire, un petit groupe regarde la télévision. « C’est un petit film sur le commerce dans l’Antiquité », explique Hervé Alfonsi, du comité régional Corse de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM), et « archéologue bénévole ». « On fait découvrir le reportage aux enfants et ensuite on montre comment, 2 000 ans après, l’équipe retrouve une épave au fond de l’eau », poursuit-il. Un exemple qu’Hervé Alfonsi connait bien, puisqu’il a participé, en 1990, à la découverte de l’épave romaine de Porticcio, datant du troisième siècle après Jésus-Christ. « Une fois, dans la mer, j’ai trouvé un morceau d’assiette cassée avec des écritures dessus ! », lance fièrement un garçonnet. « L’archéologie ça commence comme ça ! », lui répond le passionné.Un peu plus loin, c’est de sensibilisation à l’environnement dont il est question, avec Jean-Louis Pieraggi, agent de l’Office de l’Environnement, mais également auteur du roman écologiste « Les enfants de Pandora », publié chez Albiana. « La génération de nos parents a utilisé le plastique, parce qu’on pensait que c’était fantastique. En fait, c’est catastrophique ! », se désole-t-il. « Aujourd’hui, nous avons une tonne de plastique pour trois tonnes de poissons. La projection pour 2030, c’est autant de plastiques que de poissons, et, pour 2050, ce sera plus », poursuit le spécialiste. La solution ? « Arrêter les sachets plastiques, qui polluent pendant 300 ans ». Dans l’assistance, les réactions fusent. « Moi j’ai une gourde en métal ! », lance une fillette. « Moi aussi ! », répond une deuxième. « Et moi aussi ! », concluent d’autres voix, à l’unisson. De quoi rassurer un peu le défenseur de l’Environnement.Le temps d’un pique-nique sur place et d’un nouveau tour des ateliers, et c’est déjà l’heure pour les matelots en herbe de quitter le navire. Car quelques heures plus tard, ce sont de nouveaux passagers qui embarqueront, cette fois, pour une véritable traversée.