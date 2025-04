Les drapeaux en berne dès mercredi en Corse pour rendre hommage au pape François

Depuis mercredi, les drapeaux sont en berne sur les bâtiments de la Collectivité de Corse, en hommage à la mémoire du pape François, décédé lundi 21 avril à l’âge de 88 ans. Une décision prise avant même la date des obsèques, prévues samedi 26 avril au Vatican, et annoncée par la Collectivité sur ses réseaux sociaux : « In umaggiu à Papa Francescu, e bandere di a Cullettività di Corsica saranu affasciate sin'à e so esequie. »



Ce choix, bien qu’anticipé, s’inscrit dans un élan national. Le gouvernement a en effet indiqué mardi soir que les drapeaux seraient mis en berne samedi dans l’ensemble du pays, jour des funérailles du souverain pontife à Rome. Plusieurs villes avaient déjà pris l’initiative dès lundi, comme Nice, dont le maire Christian Estrosi a immédiatement réagi à l’annonce du décès, ou Paris, où la tour Eiffel a été plongée dans le noir par décision d’Anne Hidalgo.



Quelles sont les règles pour mettre les drapeaux en berne ?

Cette marque de deuil public pour un chef religieux reste rare en France. Elle avait déjà été appliquée en 2005 lors du décès de Jean-Paul II, suscitant à l’époque des débats autour de la laïcité. Les critiques n’ont pas tardé à ressurgir cette semaine : certains élus, comme Alexis Corbière, ont exprimé leur désaccord, considérant que l’État n’a pas à rendre hommage officiel à un représentant religieux.



Mais en Corse, où l’attachement à la foi catholique reste profondément ancré, le geste est perçu comme naturel. La venue du pape François à Ajaccio, en décembre dernier, avait marqué les esprits. Son message de paix et de fraternité avait touché des milliers de fidèles rassemblés sur l’esplanade du Casone. « Je me suis senti chez moi », avait-il confié alors.