Les crèches intercommunales de Santa-Reparata di Balagna et de l'Ile-Rousse inaugurées

Ce lundi matin Lionel Mortini, Président de la Communauté de l'Ile-Rousse Balagne, a officialisé l’ouverture de deux crèches : "I Rusignoli" à L’Île-Rousse et "E Cardelline" à Santa-Reparata di Balagna.

A 9 heures il a été accueilli à Santa-Reparata di Balagna par le Maire Marcel Torracinta et son premier adjoint Pierre Poli. La micro crèches est le fruit d'une étroite collaboration entre la com com du bassin de vie de l'Ile-Rousse et la commune qui a mis à disposition des locaux de l'ancienne école qui ont été aménagés dans les règles de sécurité et aux normes européennes.



Déjà douze enfants inscrits

Pour l'heure une douzaine d'enfants sont inscrits et la structure dirigée par Sylvie Bailo, infirmière de formation et un total de 4 personnes issues d'autres structures.

" L’ouverture a été retardée en raison de la crise sanitaire. C’était une volonté politique des élus de la Communauté de communes d'ouvrir ces deux nouvelles crèches sur le territoire en 2020. Aujourd’hui c'est chose faite et ces deux halte-garderies sont sur les rails. Dès aujourd'hui c'est pratiquement une centaine de places de garde d’enfants qui sont disponibles sur le territoire, ce qui en fait l’un des territoires ayant le plus de places en crèche par rapport à la population. L’ouverture de ces structures permet aux parents de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille" confie Lionel Mortini avant d'ajouter "Aujourd'hui on mesure toute la pertinence d'avoir pareille réalisation qui est le fruit d'un partenariat entre les communes et les financeurs dont la Collectivité de Corse, et l'Etat via le fonds européen agricole pour le développement rural. L'implantation d’une crèche au sein de cette commune est un argument stratégique pour le maintien de la jeunesse dans les zones les plus rurales. Le bâtiment est mis à disposition gratuitement par la commune. Le coût de l’opération, s’élève à 359 306 € TTC financé à 80% par les fonds européens, la Collectivité de Corse et l’Etat, pour une surface de près de 200 m2".



Marcel Torracinta se réjouit également de cette réalisation: " Elle s'inscrit parfaitement dans le cadre du partenariat que nous entretenons avec la Com Com du bassin de vie et s'inscrit pleinement dans le plan d'une véritable politique sociale avec d'autres projets comme un centre médico social qui j'espère pourra voir le jour d'ici peu et une résidence autonome".





Le centre multi-accueil et ludothèque à l'Ile-Rousse



Lionel Mortini s'est ensuite rendu à l'Ile-Rousse, cette fois pour officialiser la halte-galerie située immeuble "3G"

" Ce centre Multi-accueil abrite une ludothèque, un espace inter-générationnel et une crèche, la première sur la commune centre. Le coût de l’opération s’élève à 800 000 €, financé à 80% par des fonds européens et de la Collectivité de Corse".

Mortini était rejoint par Angèle Bastiani, maire de la commune, accompagnée de Blaise Dary, adjoint aux affaires scolaires et au social.

Le Président de la Com Com précisait qu'à l'Ile-Rousse ils avait fait l'acquisition des locaux, que pour l'heure une vingtaine d'enfants sont inscrits et que 5 personnes sont employées (2 redéployées et 3 embauches) . La structure de 400 m2 est gérée comme à Santa Raparata par le CIAS.

" On ne peut que se réjouir de cette réalisation et de cette collaboration avec la com com de notre bassin de vie.Cette structure manquait. Elle répond à une demande, notamment en période estivale. Nous nous attachons à tout mettre en oeuvre pour le bien être de la petite enfance et l'enfance" a précisé Angèle Bastiani, avant que Lionel Mortini ne conclue: " Nous sommes le bras armé des communes. Il est important de ne pas travailler seul. D'autres strucrures de ce type vont voir le jour dans notre bassin de vie. La prochaine sera à Muro".