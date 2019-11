Les créateurs font leur salon au gymnase de Calvi

Ce salon des créateurs amateurs et professionnels, qui se déroule chaque année à l'initiative de Jackie Samouilhan à la tête de " Calvi J'Events", est une véritable mine d'or pour toutes les personnes à la recherche en ce temps de fête d'un cadeau original.

Pour cette édition 2019, Jackie ne cache pas sa satisfaction d'avoir pu s'installer dans le gymnase Municipal de Calvi, situé entre le colle Jean-Félix Orabona et le stade Faustin-Bartoli.

Balloté ces derniers temps entre différents endroits, le salon des créateurs était à la recherche d'un endroit susceptible de mettre en valeur leurs créations et d'accueillir beaucoup de monde.

Conscient des difficultés de toutes ces associations, micro entreprises et autres à trouver un endroit adopté à leurs besoins, Ange Santini, maire de Calvi a chargé son adjoint au sport et aux animations Didier Bicchieray de voir avec le service des sports et les services techniques comment aménager le gymnase municipal, sans pour autant gêner l'organisation de manifestations sportives et séances d'entraînement des clubs.

" C'est vrai que cet endroit est vraiment approprié pour ce genre de manifestation. La disposition permet aux visiteurs de flâner entre les allées et surtout de pouvoir stationner leurs véhicules à proximité. Je remercie le maire et sa municipalité pour ce geste" commentait Jackie Samouilhan, samedi matin lors de la visite guidée, en présence d'élus et visiteurs.

Au hasard des stands, on pouvait trouver des lapes et autres objets en bois flotté, des nappes et napperons faits main, des sapins de Noël décorés, des cartes originales, peintures, bijoux fantaisie, de l'artisanat local, un coutelier et bien d'autres stands les plus originaux les uns que les autres.

A noter aussi, outre la buvette, des stands de produits locaux, confitures, miel….

Ce salon se poursuivra jusqu'à demain soir dimanche 24 novembre.

Une visite qui vaut le détour.