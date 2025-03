Les coureurs dans les starting-blocks pour la neuvième édition de la Course des vins de Patrimonio

Le cadre de cette course est inédit, et pour cause. La neuvième édition de la Course des vins de Patrimonio se déroule dans des parcelles viticoles d’ordinaire fermées au public. Ce dimanche 23 mars, un millier de participants franchiront la ligne de départ de cette course aussi surprenante qu’attendue.



Un terrain de course inédit

Cette course pas comme les autres est organisée par le Cercle athlétique de Bastia (CAB), en collaboration avec l’association des vignerons de Patrimonio et le Grand Site de France-Conca d’Oru. Plusieurs épreuves seront à l’affiche ce dimanche : un trail de 20 kilomètres, une course de 10 kilomètres ainsi qu’une marche d’agrément de 8 km pour ceux qui souhaitent effectuer cette étape à un rythme plus doux. Toutes ces activités ont la particularité d’être proposées dans les vignes de Patrimonio, sur « des chemins habituellement fermés au public, ça vaut donc le coup de faire la course rien que pour voir des endroits-là », précise Frédéric d’Oriano, le président du CAB. Pour lui, la popularité de cette course s’explique par la beauté du cadre, puisqu’elle se déroule dans le secteur du Grand site de France-Conca d’Oru, ce qui amène des Corses, mais également des continentaux, à venir y participer. « La course des vins a toujours attiré du monde, mais jamais à ce niveau, souligne Frédéric d’Oriano. L’année dernière, nous avions une limite de 900 participants que nous avons atteinte trois jours avant la course. Cette année, nous avons augmenté la jauge à 1000 personnes et nous sommes complets depuis trois semaines », se réjouit le président du CAB, fier de voir l’engouement suscité par cette course.



Le premier cani-trail de Haute-Corse

Pour la nouvelle édition, une épreuve de course à pied de 8 kilomètres accompagnée d’un chien, aussi appelé cani-trail, aura également lieu ce dimanche, une première en Haute-Corse. « Il y avait déjà des cani-trail sur deux courses en Corse-du-Sud mais elle n’ont pas été renouvelées. Au sein du Cercle d’athlétisme de Bastia, nous avons des adhérents qui courent avec leur chien, et c’est en toute logique que nous avons voulu tenter l’aventure. Nous pensions avoir une dizaine de coureurs, nous sommes agréablement surpris d’avoir finalement 45 participants », précise le président du CAB. Pour l’occasion, certains coureurs auront la possibilité d’effectuer cette course particulière avec des chiens venus du refuge de la SPA de Furiani.



Pour la troisième mi-temps, vignobles oblige, les participants pourront faire une dégustation de vins des différents crus et se restaurer lors d’un pique-nique champêtre. Des animations, une course pour les enfants et une tombola seront également proposées.



Les participants peuvent retirer leurs dossards dès le samedi, au magasin EN Sports&Pro de Biguglia.