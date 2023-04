"Les confréries corses : un autre logos ", Catherine Herrgott en immersion à Vescovato

Catherine Herrgott est docteure et maître de conférences en anthropologie, ainsi qu’en cultures et langues régionales. Ses domaines de recherches et de publications portent sur les pratiques polyvocales et les modes d’apprentissage, de transmission et de production du chant polyphonique insulaire.





Dans son dernier ouvrage, « Les confréries corses : un autre logos- Place et rôle des rites et chants religieux » (Édition L'Harmattan), Catherine Herrgott s'intéresse aux pratiques vocales polyphoniques au sein des confréries religieuses insulaires.

Au fil des pages, on apprend qu’en Corse, non seulement ces confréries, véritables groupes de sociabilité masculine et amicale consacrant leurs efforts aux œuvres d'aide, d'assistance, de solidarité communautaire voire de restauration patrimoniale, se sont maintenues, mais elles se développent depuis une quarantaine d'années et connaissent une véritable période de renouveau.





L'enquête anthropologique de terrain de l’auteure s'est déroulée durant plus d’une année, principalement durant le cycle pascal, dans une confrérie rurale et villageoise, celle de Vescovato. C'est en effet, à ce moment précis du calendrier liturgique que le précieux patrimoine vocal traditionnel est mis en œuvre.







Aux nombreuses questions qu’on peut se poser sur ces confréries, Catherine Herrgott avance quelques hypothèses : « À quelles nécessités sociales actuelles répondent les confréries ?», « Les rites confraternels et leur cortège vocal ? », « Quelles sont les fonctions qu'elles remplissent ? » …

Elle tente ainsi de cerner les raisons et conditions du maintien des pratiques vocales polyphoniques religieuses et de la vitalité de la sociabilité confrérique en Corse aujourd'hui.