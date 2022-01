Les chantiers qui vont embellir Bastia en 2022

D’ici la fin du mois de janvier, le quartier Saint Antoine, sur les hauteurs de la ville verra se réaliser les travaux di U Forte A Croce, le Fort Lacroix.

Sur les 4 hectares que composent ce lieu, seront réalisés un parc paysagé, un parcours de santé avec une vue imprenable sur toute la ville, le Cap Corse et l’archipel toscan.

Deux hectares seront dédiés à l’agriculture en ville.

Ce projet comporte aussi un aspect patrimonial comprenant la rénovation d’anciennes petites maisons, de murets, d'une galerie souterraine et d’une fontaine.

L’antenne située sur ce lieu sera nettoyée, repeinte et dotée de couleurs différentes visibles la nuit comme l’avaient demandé les habitants du quartier lors des réunions de la démocratie participative.

"On peut imaginer que pour Octobre rose, elle sera illuminée de cette couleur", lance le maire qui confie avoir "vraiment hâte de voir ce projet sortir de terre". Pour lui, cela deviendra un lieu aussi fréquenté et apprécié que l'Aldilonda, le Spassimare ou le Mantinum, des réalisations de son ancienne mandature.