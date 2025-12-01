« Les bouleversements démographiques de la Corse contemporaine » disséqués par André-Georges Brunini





- André-Georges Brunini, pourquoi ce livre ?

- Mon père a fait partie de cette génération de Corses qui ont dû faire leur vie sur le continent ou dans les colonies. Je suis toutefois un Corse de cœur et j’y vis maintenant depuis 25 ans dont 22 ans en activité. J’ai soutenu mon mémoire de maîtrise en 1990 à l’université de Poitiers. Son sujet « Migrations et mutations en Corse depuis les années 1950 » m’avait permis d’analyser la situation démographique, économique, sociale et politique de la Corse jusqu’aux années 1980. Vivant désormais sur place, j’ai progressivement ressenti l’envie d’actualiser mon travail d’étudiant et d’évoquer la situation actuelle. Car depuis les années 1980 la Corse a beaucoup changé et j’en ai maintenant une vision de l’intérieur.





- Un déclic ?

- Le déclic qui m’a poussé à réaliser ce livre ont été les affrontements intercommunautaires de décembre 2015 dans le quartier des Jardins de l’Empereur à Ajaccio. Il y eu ensuite les rassemblements identitaires de l’été 2023 à Ajaccio et de janvier 2024 à Furiani. Ces évènements témoignent d’un grave malaise qui ne colle pas avec la situation à première vue plutôt bonne de la Corse d’aujourd’hui.





- Expliquez-vous …

- L’île connaît en ce début de 21° siècle un essor démographique certain et fait preuve depuis plusieurs décennies d’un remarquable dynamisme économique. Elle bénéficie en outre d’une bonne image à l’extérieur : sa population est passée de 260 000 habitants en 1999 à 348 000 en 2021, soit une croissance d’un tiers. La population active en emploi de 86 000 à 132 500 en 2017, soit une croissance de plus de la moitié (54%). En 2019 la Corse a accueilli 2,8 millions de visiteurs. Pourtant, comme je le montre dans ce livre, la situation démographique, économique et sociale de la Corse comporte aujourd’hui de nombreux aspects négatifs que l’on découvre lorsqu’on la vit de l’intérieur.





Un livre en 3 parties ?

- En tant que géographe j’ai utilisé la démographie comme fil conducteur pour étudier la situation de l’île. Mais je suis sorti facilement de ce cadre en évoquant des aspects historiques, sociologiques ou économiques J’ai choisi de m’intéresser à l’époque contemporaine que je considère ici débuter en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui constitue une rupture historique, et dans les années 1950 qui correspondent pour la Corse au creux de la vague démographique. Il se compose en effet de trois parties : La Corse : un pays pauvre et mourant est un panorama historique couvrant la période allant de 1770 aux années 1950. Elle permet de comprendre la situation désastreuse qu’elle connaît au milieu du 20° siècle.





La deuxième partie, Le renouveau démographique et le décollage économique de la Corse concerne essentiellement les années 1960 et 1970, deux décennies qui voient la Corse se transformer, en se repeuplant et en se dynamisant. Cette terre d’émigration devient une terre d’immigration. Dans cette partie sont analysés les bouleversements dus au changement de conjoncture dont l’arrivée de 20 000 rapatriés et le décollage économique qui intensifie la traditionnelle immigration italienne. Ce renouveau démographique va provoquer un essor économique basé sur le tourisme et une nouvelle agriculture littorale. Ces deux activités vont entraîner le développement du BTP et des services.





Enfin la troisième partie aborde La Corse au 21° siècle : nouvel essor démographique et mal-développement. Elle étudie la Corse d’aujourd’hui, après le recensement de 1999. La Corse n’a jamais été aussi peuplée qu’aujourd’hui. Mais la santé de la démographie de la Corse n’est pas bonne. Le solde naturel est négatif avec des décès plus nombreux que les naissances de manière continue depuis 2013. La structure démographique est fragilisée par le vieillissement de la population. L’économie insulaire connaît des lacunes à l’origine du mal- développement. Nous sommes face à une société fracturée avec un seuil de pauvreté élevé et des écarts importants entre riches et pauvres.





- Un message ?

- Encourager le vivre ensemble et l’intégration de toutes les communautés dans la société insulaire porterait l’espoir d’une meilleure voie pour notre île.



* Le livre est disponible chez tous les libraires et points de vente presse de Corse et du continent ainsi que sur les plates-formes nationales et chez l'éditeur Casa di Arena.

André-Georges Brunini, né en 1960, maître en géographie, passionné de démographie et de statistique, vit et travaille en Corse. Militant d’éducation populaire, il a à cœur de partager ses connaissances.