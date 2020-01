Les bijoux de "La Malle d'Annalia", la concrétisation d'une belle histoire de famille

- La Malle d'Annalia est une histoire de famille. C'est l'association de nos deux passions : le tir sportif pour Olivier où il récupère les douilles; la création, les bijoux mais aussi le relationnel, le côté humain, pour moi…Par exemple j'ai pris énormément de plaisir a me retrouver sur les marchés de Noël. Je suis très heureuse de savoir que nos bijoux aient été déballés au pied des sapins et apportent de la joieA la naissance de notre fille Annalia j'ai acheté un baullu aux Puces. Elle l'ouvrira pour ses 18 ans. Chaque membre de la famille, et ami, a glissé un objet de notre temps : actuel ou plus ancien. Elle y trouvera mon premier tutu de danse, des carte téléphoniques, des francs, le pot au lait de ma grand mère. Du coup le nom a été une évidence...- Maman a les idées, les envies comme pour le corail ou pour les bracelets liberty et papa permet la réalisation et la concrétisation de nos bijoux. Il fait les essais teste nos bijoux et m'apprend à les réaliser. Il est très ingénieux et créatif.Papa plus discret s'occupe du site internet et des photos et moi des réseaux sociaux, des marchés, des boutiques. Nous avons chacun trouvé notre place dans cette belle expérience.Derrière nous il y a aussi nos familles et amis qui nous soutiennent, nous aident, nous ouvrent des portes et surtout qui nous poussent à poursuivre cette jolie histoire.- Nous ne sommes pas les seuls à utiliser la douille comme bijoux. Il existe de grandes marques qu'il le font également. D'autres créateurs aussi. Ça peut surprendre ! certains sont très réticents. Lors des marchés j'ai droit à certains commentaires. Mais non nous ne récupérons pas les douilles dans les dépouilles d'animaux.D'autres, en revanche, et heureusement, adorent l'idée. Dans notre univers, on détourne la douille pour la rendre délicate féminine . La galvanisation nous permet d'en faire une médaille discrète . La douille fait partie de notre univers et moi qui n'aime pas spécialement les armes je prends beaucoup de plaisir a la détourner de son rôle initial.- La malle d'Annalia est faite de rencontres d'échanges d'idées : elle ne peut que grandir. Chaque étape se fait naturellement et souvent en discutant avec les autre . Chacun y apporte une opportunité de se lancer. On se donne rendez-vous dans un an.- Nous souhaitons avoir un point de vente dans chaque coin de Corse, trouver de jolies boutiques qui mettront en avant nos bijoux mais surtout notre histoire.Nous avons, déjà, trouvé quelques boutiques du Cap corse jusqu'à Sartene mais nous allons explorer toute la partie Est de l'île, la Balagne, Calvi, Saint Florent; Ajaccio, le Sud. Trouver de nouvelles foires. On y fait tellement de jolies rencontres...- Nous créons tout le temps. Aujourd'hui encore nous nous sommes essayé à un sautoir très fin et très coloré. J'ai en tête plusieurs broches pour les naissances, mais aussi des boucles. L'idée de détourner la douille en la rendant très féminine est vraiment l'univers dans lequel nous nous retrouvons le plus souvent. Nous souhaitons travailler aussi une gamme argentée. Après le corail, peut être, se tourner vers de la pierre, des résines avec des fleurs, il existe tellement de matériaux. Bref, nous débordons d'idées...---