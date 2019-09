Les avocats du barreau d'Ajaccio seront en grève ce lundi 16 septembre pour défendre leur système de retraite

Après la réforme de la justice les avocats s’opposent aujourd’hui au projet de révision de leur système de retraite.



En répondant à un appel national, les les robes noires du barreau d’Ajaccio observeront une journée « justice morte » ce lundi 16 septembre.







A l’exception des contentieux de la liberté, les avocats refuseront d’intervenir devant les juridictions. Une situation qui devrait conduire au renvoi de nombreux dossiers.





​Un défilé prévu à Paris



Une manifestation nationale est prévue à Paris à partir de 13 heures. Les avocats ne défileront pas seuls : médecins, chirurgiens, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, pilotes et personnels navigant se joindront au cortège puisque concernés par cette réforme.







Le Barreau d’Ajaccio « rappelle que la retraite des Avocats n’est pas un régime spécial dérogeant au régime général mais un régime géré par une caisse indépendante, la CNBF et souligne que ce régime est sans nul doute celui qui garantit le mieux l’égalité entre les femmes et les hommes et qu’il ne manque pas à l’obligation de solidarité vis-à-vis des régimes déficitaires. »