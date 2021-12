Les arbres fruitiers anciens du Pays ajaccien mis à l'honneur grâce à un ouvrage bon pour les yeux...et les papilles

Rien qu'en regardant les belles images, ce livre vous transporte dans le verger de votre enfance en Pays Ajaccien. Vous découvrirez ou redécouvrirez des variétés de poires, de pêches, de gues, ou de prunes "nustrali" et d’aller également à la rencontre d'hommes passionnés, gardiens de cette mémoire et des savoir faire ancestraux avec quelques recettes savoureuses qui ne seront pas sans rappeler celles de nos "minnanni".

Le Pays Ajaccien, terre d’accueil des fruitiers anciens

Mais, avant tout, cet ouvrage relate la volonté que porte la CAPA et ses partenaires de conserver ces arbres fruitiers. En effet, depuis 2018, ils collectent des essences anciennes grâce au concours des Corses, derniers détenteurs de cette mémoire des fruitiers, dans des vergers familiaux. L'objectif est de les préserver et les réintroduire sur le territoire du Pays Ajaccien. Car ces essences sont plus résistantes aux maladies et permettent de sécuriser la production alimentaire. Dans ce cadre, la Pépinière de la Collectivité de Corse, la Communauté des Communes de l’Oriente, l’association Tempi Fà et la CAPA ont formalisé un partenariat pour être en capacité d’expérimenter sur le territoire communautaire le développement de vergers composés d’essences anciennes et agrémentés de systèmes maraichers agroforestiers. Cette expérimentation servira de support de travail à l’espace test agricole en cours de création mis en place par la CAPA depuis le début de l’année 2021.

D’ores et déjà, certains de ces arbres y ont été plantés

Les testeurs, apprentis agriculteurs vont ainsi pouvoir les entretenir et les faire croître tout en expérimentant la technique de l’agroforesterie, qui vise à améliorer la production des parcelles en optimisant les ressources des milieux. Cette technique présente de nombreux atouts face aux dés environnementaux actuels, pour atténuer le changement climatique et adapter le terrain de l’espace test agricole de la CAPA et plus largement notre territoire intercommunal aux changements à venir.