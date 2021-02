Les annonces judiciaires et légales de CNI : LES JARDINS D'ACQUALONGA

Aux termes d'un acte sous seing privé, il a été constitué une société civile de construction-vente présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LES JARDINS D'ACQUALONGA

SIEGE SOCIAL : AJACCIO (20090), Pôle d'Activité du Stiletto, Route du Stiletto.

OBJET : L'acquisition d'un terrain à bâtir ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain ; L'aménagement et la construction sur ce terrain, de l'immeuble ou des immeubles ; La vente de ou des immeubles construits à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions ; L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des garanties y relatives.

DUREE : 99 ans.

CAPITAL : 10.000 euros.

GERANCE : M. Michel AMHAN, demeurant à AJACCIO (20000) - 2 rue Fesch.

IMMATRICULATION : R.C.S. Ajaccio.

--

698898