Les annonces judiciaires et légales de CNI : 2A Immobilier

Aux termes de l'AGE en date du 17/12/2020 et du procès-verbal de la gérance en date du 27/01/2021 de la Société 2A IMMOBILIER, SARL au capital de 7.600 € dont le siège est à AJACCIO (20090) - Résidence Prince Impérial - Cours Prince Impérial, RCS Ajaccio n° 490 845 682, le capital social a été réduit d'une somme de 1.220 €, pour être ramené de 7.600 € à 6.380 € par rachat et annulation de 122 parts sociales de 10 € chacune. La modification des statuts appelle la publication des mentions antérieurement publiées et relatives au capital social suivantes : ARTICLE 6 : Capital social. Ancienne mention : Le capital social est fixé à 7.600 €. Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 6.380 €. Dépôt légal Greffe TC d'Ajaccio.

---

702281