Les ados corses, champions de France de la dépense avec 119 euros par mois

Les adolescents corses figurent parmi les plus dépensiers de France. C’est ce que révèle la 5e édition du baromètre Teenage Lab de Pixpay, publiée ce 18 février 2025. Selon cette étude, les 10-18 ans dépensent en moyenne 98,7 euros par mois au niveau national, avec une hausse de 2 euros par rapport à l’année précédente. En Corse, ce montant grimpe à 119,5 euros, plaçant l’île en tête des régions où les adolescents dépensent le plus, devant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (111,1 euros) et l’Île-de-France (103,6 euros). À l’inverse, la Normandie affiche la moyenne la plus basse avec 88,9 euros.



Un budget tourné vers la restauration rapide et le numérique

Les habitudes de consommation des adolescents se concentrent principalement sur les supermarchés, la restauration rapide, la mode et le numérique. Au vivrai national, McDonald’s, malgré les préoccupations environnementales, reste une enseigne prisée, avec un panier moyen de 10,4 euros par passage en caisse. Mais c’est Apple qui domine les préférences des jeunes, portée par la progression du paiement mobile, qui représente désormais 45 % des transactions, contre 28,7 % en janvier 2023. Pratique et instantané, ce mode de règlement favorise une consommation rapide et parfois impulsive, avec une gestion budgétaire qui reste fragile.



L’éducation financière : un rôle parental encore insuffisant

Si le budget des adolescents progresse, leur gestion financière reste encore approximative. 54 % d’entre eux demandent des avances sur leur argent de poche, et seuls 17 % atteignent leurs objectifs d’épargne sur Pixpay. L’étude souligne que cette difficulté à gérer un budget s’explique aussi par un manque d’accompagnement des parents. Si 96 % des parents estiment avoir un rôle clé dans l’éducation à la consommation de leurs enfants, l’étude montre que, dans les faits, l’accompagnement reste limité. Un parent sur trois admet ne jamais aborder la consommation responsable avec son enfant, tandis que 38 % reconnaissent ne pas le sensibiliser à l’impact environnemental de ses achats.



Un paradoxe qui interroge, selon Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay : « Malgré vingt ans de campagnes sur l’urgence climatique, nous, adultes, avons peu modifié nos modes de vie. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c’est transmettre les bons réflexes de consommation à nos enfants, qui auront moins pour tâche de changer le monde que de le réparer. »