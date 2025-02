Les abandons de chiens en hausse, les adoptions en baisse : le phénomène touche aussi la Corse

Mais alors, comment expliquer cette baisse d’adoptions ? Pour le refuge Nos Amis à Quatre Pattes, la raison serait “la conjoncture actuelle”. “Je pense que l’une des explications est financière. Le coût de la vie a augmenté, les croquettes et les frais vétérinaires aussi. Peut-être que les familles réfléchissent plus avant d’adopter.” Au niveau national, la SPA parle également d’un “contexte économique difficile et incertain, dans lequel le projet d’adoption d’un animal peut être repoussé”, mais soulève un autre problème, celui de l’abandon “de chiens, souvent de races ‘à la mode’, qui nécessitent des connaissances spécifiques et dont l’éducation demande de l’investissement”.



Du côté de la SPA d’Ajaccio, on retrouve notamment “des staffs, des malinois, des bichons, des bergers allemands, mais surtout beaucoup de croisés”. Des abandons qui sont aussi recensés chez Nos Amis à Quatre Pattes, qui déplore “beaucoup d’abandons en ce moment, en raison de déménagements ou de divorces”, mais aussi dans le refuge de Fornacina, qui parle quant à lui “d’abandons déguisés”. “Les personnes nous disent souvent qu’ils ont trouvé un chien au bord de la route, ou ailleurs, mais on soupçonne que ce soit le leur.” Afin d’encourager les adoptions cette année, la SPA va tester dans quelques sites “la possibilité pour les adoptants de bénéficier de cours d’éducation canine avec un professionnel”. Elle souhaite également “redoubler d’efforts pour accueillir davantage d’animaux et dans de meilleures conditions, avec pour ambition d’ici 2030 de pouvoir accueillir 50 000 animaux abandonnés”.