Les Nuits de la guitare de Patrimonio reviennent pour une 34e édition

Les Nuits de la guitare de Patrimonio reviennent pour une nouvelle édition du 19 au 26 juillet prochain. Ce vendredi matin à Bastia, Jean-Bernard Gilormini, président du festival, a présenté la programmation aux côtés de son équipe. Une 34e édition qui se tiendra une nouvelle fois, malgré un contexte de plus en plus difficile. “C’est difficile de continuer à organiser le festival”, reconnaît-il d’emblée, en citant l’exemple d’autres manifestations comme Porto Latino ou Calvi on the Rocks, contraintes d’annuler cette année. “Je comprends qu’ils aient arrêté, c’est très difficile pour nous aussi.” Le président ne cache rien des difficultés traversées par le festival. Il évoque sans détour “une année 2024 catastrophique financièrement parlant”, marquée notamment par l’annulation d’une soirée pour cause de mauvais temps, mais aussi par une baisse de subventions.





La construction de la programmation a elle aussi été affectée. Certains artistes initialement prévus ont annulé leur venue, d'autres sont devenus inaccessibles pour des raisons budgétaires. “Certains cachets ont été multipliés par quatre, surtout pour les groupes américains.” Si le festival a pu être maintenu cette année, c’est, selon Jean-Bernard Gilormini, en grande partie grâce à une série de soutiens. “Ce sont des petits signes : des spectateurs de la soirée annulée qui refusent le remboursement de leurs billets, des partenaires qui renforcent leur aide, ou encore des dons privés”, souligne le président du festival. “Tous ces gens ont contribué au fait que cette édition peut se tenir cette année.”





Mais face à ces contraintes, l’équipe a dû revoir ses choix. Au-delà de l’aspect financier, Jean-Bernard Gilormini assume aussi une évolution dans la ligne artistique du festival, et répond aux critiques qui pointent un éloignement du projet initial centré uniquement sur la guitare. “C’est vrai que ça a un peu changé. Mais il y a toujours de la très belle guitare, cette année aussi.” Pour lui, l’essentiel est de préserver l’esprit du festival tout en s’adaptant à un public qui ne répond plus toujours présent pour les soirées les plus spécialisées. “On pourrait faire venir des guitaristes excellents, vraiment excellents, mais il n’y a plus grand monde qui vient les écouter”, regrette-t-il en citant l’exemple d’une soirée l’an dernier avec un concert de Matteo Mancuso. “Nous, on se régale. Mais si on ne remplit pas, à la fin du festival, je ne peux payer personne.”





Une programmation éclectique





Cette année encore, l'équipe des Nuits de la guitare mise sur l’éclectisme et le partage. “On veut que tout le monde s’y retrouve”, explique Jean-Bernard Gilormini. La soirée d’ouverture donnera le ton : le jeune guitariste polonais Marcin, aux millions de vues sur les réseaux sociaux, partagera l’affiche avec les Gypsy Kings. “C’est un groupe qui tourne à travers le monde en permanence, et pourtant ils ne sont jamais venus en Corse”, détaille le président du festival. Lors des autres soirées, le public pourra applaudir Rozedale, “un groupe conseillé par Louis Bertignac”, mais aussi Thomas Dutronc, Michel Jonasz ou encore le groupe Kyo, qui viendra fêter les 20 ans de son album Le chemin. Le 22 juillet, le festival fera à nouveau une place au reggae, avec la venue de Danakil et Groundation. “La première édition de la nuit du reggae a connu un très beau succès, alors cette année, on a tapé fort. On accueille Danakil, probablement le meilleur groupe de reggae français actuellement, et Groundation, un groupe originaire de Californie et dont les musiciens ont été formés dans les meilleures écoles des États-Unis.”





Autre moment fort de cette édition : la venue de Kendji Girac, déjà passé par Patrimonio et très attendu cette année encore. “On l’a invité pour la seconde fois parce qu’il a envie de faire la fête avec nous”, glisse le président du festival. L’artiste est aussi celui qui suscite le plus d’intérêt du public, notamment des plus jeunes. “Lors des préventes, on a vu que beaucoup de billets demi-tarif avaient été vendus. Les enfants aiment Kendji, et si on peut leur faire plaisir, alors tant mieux. Ce sera une soirée familiale, une très belle soirée de fête.”



Le festival accueillera également MC Solaar. Une programmation qui pourrait surprendre à première vue, mais que Jean-Bernard Gilormini revendique pleinement. “Je ne suis pas fan de rap. J’avais dit qu’il n’y aurait jamais de rap à Patrimonio, mais MC Solaar est avant tout un poète.” Absent des scènes pendant plusieurs années, l’artiste revient avec une tournée à guichets fermés. “Ça va être une très belle soirée”, déclare le président du festival. Enfin, les Nuits de la guitare accueilleront Youssou N’Dour, entouré de son groupe le Super Étoile de Dakar. “C’est le spécialiste de la fête. On ne pouvait pas rêver mieux comme clôture du festival.”