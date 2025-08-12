Les « Matelots de la Vie » lèvent l’ancre pour la Corse : un message d’espoir en mer

Un voilier-pont entre l’hôpital et le large

À terre, près de 3 000 enfants suivront la route des Matelots en direct : énigmes quotidiennes, visioconférences avec l’équipage, petits reportages captés à bord. L’enjeu : rompre l’isolement, stimuler l’imaginaire et redonner confiance. « Plusieurs des jeunes embarqués ont déjà joué aux défis depuis leur chambre. Recevoir des nouvelles positives de ceux qui ont vécu la même chose redonne de l’énergie. Beaucoup se disent : L’an prochain, ce sera peut-être moi à leur place ».



Parmi les huit adolescents sélectionnés par les médecins référents, Louise, 16 ans, la cadette, atteinte de neurofibromatose, une maladie génétique : « J’ai été très étonnée d’avoir été choisie et je suis ravie de faire partie de cette expédition. C’est une super aventure humaine. On s’occupe comme on peut de la vie à bord et de toutes les corvées inhérentes et ainsi on apprend plein de choses. Après, à chaque escale, nous avons une multitude d’activités pour découvrir la Corse. C’est un très bel endroit, c’est la première fois que je viens ici. Nous sommes aussi très heureux de donner ce message d’espoir à tous ces jeunes malades qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances cet été. On leur donne des bonnes raisons de se battre contre la maladie ».



L’expédition mettra également l’accent sur l’observation et la pédagogie : biodiversité, bonnes pratiques en mer, liens entre santé et environnement. « Soigner les hommes n’a de sens que si l’on soigne aussi la planète », insiste l’équipe, qui traversera le sanctuaire Pelagos et multipliera les rencontres avec acteurs locaux et gardes du littoral jusqu’au 24 août prochain.