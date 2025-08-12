Les « Matelots de la Vie » lèvent l’ancre pour la Corse : un message d’espoir en mer

"Les Matelots de la Vie" découvrent la côte occidentale de l'île (photo association Matelots de la Vie"
C’est un retour attendu en Méditerranée, avec la Corse comme fil rouge. Pour leur 28e expédition, les Matelots de la Vie embarquent huit jeunes en rémission de maladies graves ou atteints de pathologies chroniques stabilisées pour trois semaines en mer à bord du « Bora Bora », un caïque turc traditionnel. « Notre objectif, depuis la création de l’association en 2005, c’est d’emmener chaque année huit enfants à bord d’un vieux gréement pour un périple de trois semaines », rappelle Clément Fraboulet, responsable de l’expédition. « Nous partageons également ce voyage, en temps réel, avec les enfants hospitalisés via une plateforme interactive de jeux et d’énigmes »
Après le départ donné à Toulon le 3 août dernier, et un passage sur l’île de Port-Cros « les Matelots de la Vie » ont mis le cap sur Ajaccio et sont en ce moment dans le golfe de Girolata avant de rejoindre prochainement Calvi, les Agriates Saint-Florent et enfin Centuri. Un itinéraire qui promet de découvrir les paysages somptueux de la côte occidentale, au cœur du sanctuaire Pelagos, avec, à chaque escale, des rencontres et des ateliers autour de la mer et de sa protection.
« Cette année, le choix de la Corse s’est imposé à nous. Nous voulions revenir depuis notre dernière venue en 2015 et retrouver notre marraine, la princesse Caroline de Hanovre, dont la fondation nous a aidés à affréter la moitié du Bora Bora. L’idée est aussi de relancer cette initiative en Méditerranée, où elle est très impliquée, et de mettre en avant la Fondation Princesse Grace », ajoute Clément Fraboulet.
Un voilier-pont entre l’hôpital et le large
À terre, près de 3 000 enfants suivront la route des Matelots en direct : énigmes quotidiennes, visioconférences avec l’équipage, petits reportages captés à bord. L’enjeu : rompre l’isolement, stimuler l’imaginaire et redonner confiance. « Plusieurs des jeunes embarqués ont déjà joué aux défis depuis leur chambre. Recevoir des nouvelles positives de ceux qui ont vécu la même chose redonne de l’énergie. Beaucoup se disent : L’an prochain, ce sera peut-être moi à leur place ».
Parmi les huit adolescents sélectionnés par les médecins référents, Louise, 16 ans, la cadette, atteinte de neurofibromatose, une maladie génétique : « J’ai été très étonnée d’avoir été choisie et je suis ravie de faire partie de cette expédition. C’est une super aventure humaine. On s’occupe comme on peut de la vie à bord et de toutes les corvées inhérentes et ainsi on apprend plein de choses. Après, à chaque escale, nous avons une multitude d’activités pour découvrir la Corse. C’est un très bel endroit, c’est la première fois que je viens ici. Nous sommes aussi très heureux de donner ce message d’espoir à tous ces jeunes malades qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances cet été. On leur donne des bonnes raisons de se battre contre la maladie ».
L’expédition mettra également l’accent sur l’observation et la pédagogie : biodiversité, bonnes pratiques en mer, liens entre santé et environnement. « Soigner les hommes n’a de sens que si l’on soigne aussi la planète », insiste l’équipe, qui traversera le sanctuaire Pelagos et multipliera les rencontres avec acteurs locaux et gardes du littoral jusqu’au 24 août prochain.
