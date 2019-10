Les Gilets Jaunes de Martin Grisoni toujours présents à Calvi

A Bandera Corse, ballons jaunes, gilets jaunes, musique, caddy chargé de revendications écrites, rien ne manquait si ce n'est la quantité de Gilets Jaunes.

Mais, la qualité y était et tous derrière leur leader Martin Grisoni étaient bien décidés à faire entendre leur voix, celle du peuple.

Tous ont foi en ce qu'ils font et ils veulent le faire savoir.

Aussi, ce matin, contrairement à d'habitude où ils s'installent devant le radar, en bordure de la RT30, près du Camp Raffalli, c'est toujours en bordure de la RT30 mais cette fois à l'entrée de Calvi, à auteur du supermarché Casino qu'ils ont décidé de se rallier derrière Martin Grisoni pour porter la bonne parole, celle de la sagesse:

" Nous ne sommes pas là pour casser, insulter les gens et encore moins pour en découdre avec les forces de l'ordre. Notre manifestation a été déclaré en préfecture. Ce que nous voulons c'est défendre tous ces pauvres gens qui se retrouvent dans des situation de précarité intolérables de nos jours.

Nous sommes également là pour dénoncer les promesses d'un pouvoir en place qui ne tient pas ses engagements et qui utilisent le mensonge comme moyen de défense le mensonge.

Nous voulons plus de juste sociale, fiscale et environnementale, tout comme nous dénonçons la cherté de la vie sur notre île tant dans les produits alimentaire que pour le carburant".

Suivis d'un véhicule de gendarmerie les manifestants empruntaient l'avenue Christophe Colomb, la montée de l'Abbaye, l'avenue Marche et le boulevard Wilson avant de marquer une halte place de la Porteuse d'eau, à proximité de la sous-préfecture de Calvi où ils ont pu s'entretenir avec le sous-préfet Florent Farge, avant de poursuivre sur leur marche sur le port et d'aller ensuite à la rencontre du personnel du Centre Hospitalier Calvi-Balagne et des pompiers de Calvi.