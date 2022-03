Les 6 premiers Contrats d’Engagement Jeune signés à la Mission Locale de Bastia

François Ravier, préfet de la Haute-Corse, Pierre Savelli, maire de Bastia, Christian Sanfilippo, directeur régional de Pôle emploi et Emmanuelle Bar, directrice de la Mission Locale de Bastia ont présenté ce mardi matin le Contrat d’Engagement Jeune. 6 premiers jeunes ont ainsi paraphé leur contrat ce mardi matin. Il y en aura beaucoup d’autres.«



Ce Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution » mis en place en juillet 2020 » souligne le préfet François Ravier. « Ce plan a permis en 1 an de faire baisser le chômage de 20% chez les moins de 25 ans en Haute-Corse. En Corse, ce plan a permis de recruter 15 000 jeunes et depuis 2021, 8 600 jeunes sont en parcours d’insertion. C’est beaucoup, mais pas assez. Ce Contrat d’Engagement mis en place à partir de ce 1er mars est donc un outil de plus. Il permet une solution individuelle, il va décloisonner. Il va coexister avec la Garantie jeune avant que celle-ci ne disparaisse en 2023 »





Un avis que rejoint Pierre Savelli, maire de Bastia et président de la Mission locale. « A la mission locale en Corse, ce sont plus de 6 500 jeunes que l’on aide chaque année. Mais il y a souvent des lacunes dans ces aides et ce nouveau dispositif va les gommer ».

Avec le Contrat d’engagement Jeune, ce sont 900 agences de Pôle emploi et 1 400 sites et antennes des Missions Locales qui sont mobilisés sur tout le territoire français.

« Disponible à partir de ce 1er mars ce parcours entièrement personnalisé peut durer de 6 à 12 mois en fonction du jeune, pour l’aider à définir son projet professionnel et à trouver un emploi » explique de son côté Emmanuelle Bar, directrice de la Mission Locale à Bastia. « En signant un Contrat d’Engagement Jeune, le jeune bénéficie :d'un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit tout au long de son parcours et jusqu’à ce qu’il trouve un emploi , d’'un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d’activités et d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois sous conditions ».

« En Corse on récence 2250 jeunes de moins de 25 ans demandeurs d’emploi, dont 1190 en Haute-Corse » indique Christian Sanfilippo, directeur régional de Pôle emploi. « Avec ce nouveau dispositif, les jeunes sont accueillis au sein de Pôle emploi ou de leur Mission Locale et ils disposeront d’un accompagnement hyperspécialisé avec pour but de leur trouver un emploi. Le conseiller fera un diagnostic avec le jeune et établira un plan d’action. En fonction de leur profil, de leurs compétences et de leurs envies, ils pourront avoir accès à des points réguliers en tête-à-tête avec leur conseiller, des ateliers collectifs avec d’autres jeunes pour partager leurs expériences, des stages et immersions en entreprise pour découvrir différents métiers, des formations qualifiantes, service civique, prépa apprentissage, école de la 2ème chance, etc. Une appli pour suivre l’évolution de leur parcours et tenir leurs engagements ».





Qu’en pensent les jeunes ?

Ce contrat de d’engagement est bien accueilli par les jeunes même si peut-être encore un peu mal connu. « Nous n’avons pas d’objectif précis » souligne Emmanuelle Bar, « L’opération débute aujourd’hui et n’a pas de limite, ni dans le nombre de contrats, ni dans le temps. Si nous ne nous sommes pas fixés de chiffres précis, arriver à 360 contrats serait bien ».

Six premiers contrats ont donc été signés ce mardi, dont celui de Chjara, 22 ans. « Avec mon conseiller j’ai établi un projet : passer mon CAP de pâtissier. Ce contrat est un atout, une aide indéniable car il va me permettre d’y arriver plus vite. On a déjà établi un plan de formation et le conseiller m’aidera à trouver un stage, un contrat en alternance. Je vais m’inscrire au CFA mais je serai toujours suivie par mon conseiller Pôle emploi ».



Renseignements : Mission Locale de Bastia – Pôle emploi Bastia.