Leo Battesti : "enquête classée sans suite"

"Vous vous rappelez cette« enquête » sur la gestion de mon entreprise et qui avait déclenché un contre feu médiatique à des arrestations de mafieux et bien elle vient d’être... "classée sans suite" après une année d’investigation !

D'importants moyens ont été déployés : mon cabinet comptable investi toute une journée, 5 fonctionnaires pour perquisitionner mon entreprise et le siège de la ligue corse d’Échecs, mes comptes personnels et professionnels passés au crible !







J'avais toutefois sincèrement apprécié ces inspecteurs du pole financier très embarrassés d’être mobilisés ainsi pour un petit chef d’entreprise dont la gestion s’est avérée exemplaire. Un enquêteur m’a dit « On a vite compris que vous ne vous êtes pas enrichi ».





C’est le moins que l’on puisse dire... Mais il me sera difficile de pardonner les préjudices subis par mes proches. Moi, ça fait longtemps que j'ai une peau de crocodile. Et, finalement, je sais que c'est le traitement réservé aux lanceurs d'alerte qui dérangent... Une forme d'hommage en quelque sorte"