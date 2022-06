Législatives - Michel Castellani : « Dimanche prochain nous devons être très largement en tête »

Élu en 2017 pour un premier mandat de député avec un score de 60,81 %, Michel Castellani compte bien rempiler pour cinq ans de plus au Palais Bourbon. « Je suis prêt à continuer le travail comme je l’ai fait pendant cinq ans pour faire aboutir de gros chantiers. Je n’en citerai qu’un, celui d’un nouvel hôpital pour Bastia », indique le député sortant. Son bilan, il le défend bec et ongles et le score de ce premier tour en serait, selon lui, le reflet : « J’ai tenu nos positions de 2017 et j’ai même avancé ! Les gens connaissent mon travail de député, les thèmes que j’ai défendus, les dossiers que j’ai fait avancer notamment sur les dispositifs fiscaux ou encore la loi sur le 5 mai 1992 et je poursuivrai dans ce sens ». Il lui reste une semaine pour continuer de convaincre pour conserver son fauteuil de député.