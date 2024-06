Législatives. Dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, 8 candidats pour un fauteuil

Core in Fronte a également fait le choix de se lancer dans la course de ces législatives en présentantdans cette circonscription. Militante infatigable et chef d’entreprise, cette Ajaccienne de 50 ans relève que son parti est le seul « à porter un discours véritablement issu de la lutte de libération nationale » et entend aussi tenir « un discours orienté vers le social ».En 2022, le courant indépendantiste représenté par Corsica Libera et Jean-Paul Carrolaggi avait rassemblé 12,6% des suffrages au premier tour. Le mouvement Nazione ayant cette fois décidé de faire l’impasse sur ce scrutin , ce report de voix pourrait bénéficier aux trois représentants nationalistes. Mais cette division pourrait aussi toutefois jouer en leur défaveur. D’autant plus que les derniers scrutins ont mis en exergue une percée du Rassemblement National. Lors des législatives de 2022, Nathaly Antona avait ainsi recueilli 12,6% des suffrages. Le parti à la flamme est également arrivé en tête des dernières élections européennes à Ajaccio avec 7118 voix, soit 45% des votants.