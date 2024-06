Législatives 2024. Lisandru Luciani (Mossa Palatina) : « Les Corses sont en danger »

- Pourquoi avez-vous rejoint la démarche de Palatinu ?

Je suis un membre du bureau depuis la création de l’association. Je m’occupe au sein de Palatinu, de la branche concernant la diaspora, qui est un élément important de notre démarche globale. J’ai rejoint Palatinu car nous étions devant une impasse politique où il était impossible pour moi de me retrouver dans la démarchée portée notamment par la majorité territoriale et globalement par l’ensemble du mouvement national.



- Que reprochez-vous à la majorité territoriale ?

- Premièrement, elle refuse d’intégrer un certain nombre d’évolutions importantes dans la société corse, française et plus généralement dans le cadre européen. Deuxièmement, il y a une dérive wokiste du mouvement nationaliste et notamment de la majorité territoriale. Quand elle s’est présentée, en 2015 pour une liste dite nationaliste, je ne crois pas que les gens avaient en tête ce type d’engagement. Aujourd’hui, nous arrivons à une rupture idéologique, qui va se manifester concrètement dans les urnes entre une mouvance, majoritaire à l’Assemblée, qui est pour nous un mouvement autonomiste de gauche, non assumé. Et nous, qui sommes là pour mener campagne pour poser les thématiques qui ont été niés par les partis et l’ensemble des courants politiques en Corse.



- Justement quelles sont les thématiques de votre programme que vous défendez ?

- Nous allons mettre le doigt sur des problèmes qui ont été niés jusqu’à présent. On va pouvoir dire que oui les Corses sont en danger. Il y a un péril migratoire qui touche toute l’Europe et nous sommes doublement touchés en Corse entre l’immigration arabo-musulmane et une autre plus hexagonale. C’est une tenaille et c’est la réalité. On va parler de sécurité, car il y a des problèmes dans la toute la Corse. J’ai été profondément marqué par les évènements des Jardins de l’Empereur en 2015. C’est cela la réalité de la Corse, ce n’est pas un fantasme. Le point central de notre combat, c’est l’identité, l’autonomie et la prospérité.



- Qu’est-ce qui vous a motivé à vous présenter dans cette 1ère circonscription de Corse-du-Sud ?

- Ajaccio, c’est ma ville, j’y ai vécu toute mon enfance mais je connais aussi très bien le rural, car j’ai des attaches à Quenza et à Francardu et je sais les difficultés qui peuvent être également rencontrés là-bas. Ce choix de la 1ère circonscription s’est donc effectué tout naturellement.



- Au vu des critiques que Nicolas Battini et vous-même avez formulé, votre adversaire dans principal cette circonscription, c’est Romain Colonna ?

- On ne peut pas dire que Romain Colonna est notre unique adversaire. En revanche, c’est vrai qu’il est l’incarnation de la majorité territoriale qui est au pouvoir, aujourd’hui, depuis plus de 10 ans et dont la politique est un échec.



- Comment jugez-vous le bilan de Laurent Marcangeli, le député sortant et candidat à sa propre succession ?

- Je crois que Laurent Marcangeli connait bien sa circonscription, il a été maire d’Ajaccio, pendant très longtemps. Mais ce qui est fondamental, c’est que le député sortant est allié à Emmanuel Macron, et est à ce titre responsable de la politique qui a été menée par le gouvernement, qu’il a soutenu.



Il y aura en tout sept candidats dans cette 1ère circonscription de Corse du Sud, comment faire entendre votre voix auprès des électeurs ?

- Aujourd’hui, certes il peut y avoir certains mouvements parmi lesquels nous pouvons retrouver certaines thématiques comme l’immigration, l’islamisme ou le wokisme. Mais nous sommes les seuls nationalistes à porter l’ensemble de ces thématiques. C’est bien une démarche originale que nous souhaitons implanter sur Ajaccio et sur l’ensemble de la Corse.



- Que répondez-vous à ceux qui vous présentent comme les représentants locaux du mouvement « Reconquête » d’Eric Zemmour et Marion Maréchal ?

- Il y a des proximités intellectuelles et politiques avec Reconquête, qui sont complètement assumées et n’ont jamais été cachées. Pour autant, notre démarche est complètement corse et notre agenda est complètement corse. Il n’y a aucun arrangement politique ou stratégique avec le parti Reconquête.