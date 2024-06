Législatives. Laurent Marcangeli (Horizons) : "Je pense avoir été utile"

- À travers ces élections européennes et un vote qui s'est porté largement vers les partis d'extrême droite, les électeurs ont quelque part voulu exprimer un cri de colère. Quel message voulez-vous leur faire passer ?

- Il n'y a pas que de la colère, il y a beaucoup de choses en même temps. Ce n'est pas anodin que des millions de Français fassent ce choix. Je pense que derrière ce vote, d'abord, il y a de la peur. Et moi aussi, j'ai peur pour mes enfants, peur de la société dans laquelle nous vivons. Mais j'ai confiance en nos bonnes volontés, j'ai confiance en nos services publics, même si parfois, on peut considérer qu'ils ont des défaillances, et j'ai confiance en la justice. Il m'arrive aussi d'être en colère lorsque je vois certaines choses. Il y a des drames qui se produisent qui provoquent l'indignation, mais ce n’est pas pour autant que je me tourne vers des votes radicaux parce que je ne considère pas que cela règle les problèmes, bien au contraire, l'histoire a parlé avant moi. Je veux dire à ceux qui font ce choix que je ne les juge pas. En revanche, je vais essayer de donner tout ce que je peux pour démontrer que les solutions qui sont proposées par certaines plateformes électorales ne vont pas dans la bonne direction et ne correspondent pas à ce que le bien commun nous commanderait de faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers ces solutions, ce qui nous amène à faire preuve d'humilité parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, des choses qui révoltent, et des choses qui rendent les gens en colère. Cette colère ne vient pas de rien. Donc, il ne faut pas être dans un esprit de déni par rapport à un certain nombre de problèmes qui se posent dans notre société.



- Quelles sont vos priorités d'action pour cette campagne ?

- D’abord, c'est de servir celles et ceux qui me font l'honneur d'être leur représentant. En Corse, les problématiques liées à la santé, au désordre foncier, à l'environnement, à l'alimentation énergétique me préoccupent et me semblent particulièrement importantes. Il y a également aussi la poursuite d'un dialogue avec l'État, quels que soient les résultats des élections, en vue de définir une solution politique qui fasse l'objet d'un accord et d'un consensus pour l'avenir de la Corse. En ce qui concerne les sujets nationaux, et cela n'est pas antinomique avec le fait d'être un élu de la Corse, la première chose c'est de parler d'éducation. Notre modèle éducatif a besoin d'être défendu et d'être renforcé, peut-être même d'être repensé. Nous devons apporter des réponses en vue de faire en sorte que l'école soit la priorité. La deuxième chose, c’est l'autorité de l'État qui ne doit pas être un vain mot, mais une réalité. Ensuite, il y a aussi une question qui me semble particulièrement importante, c'est l'Europe. Proposer de sortir de l'Europe, même si on refuse de le dire de manière stricto sensu, c'est une folie dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où des puissances étrangères voudraient qu'on s'éloigne d'un mode de vie que nous avons adopté depuis maintenant près de 80 ans. C'est un sujet superbement important qui concerne aussi la Corse. Il ne faut pas croire que nous sommes loin des conflits, ni que nous obtenu de manière ferme et définitive les droits qui sont les nôtres. Et puis, je ne ferme pas les yeux sur le fait qu'aujourd'hui en France il y a des personnes qui considèrent que notre modèle de société n'est pas bon et qu'il faudrait instaurer des systèmes gouvernés par des pensées religieuses, notamment basés sur le fondamentalisme islamiste. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui votent en faveur des extrêmes parce qu'ils considèrent que rien n'est fait et que les responsables politiques ne regardent pas les choses en face par rapport à cette problématique. Je ne fais pas partie de ces responsables politiques, parce que constaté qu’il se passe des choses qui sont inacceptables. C'est un sujet dont il faut parler et qu'il ne faut pas laisser seulement aux candidats du Rassemblement National ou de Reconquête. Pour moi, être dans ce déni est grave. Et surtout, je pense que la façon dont j’en parle ne fait pas de moi un raciste, ni quelqu'un qui rejette la religion de l'Islam que je respecte. Cela fait de moi quelqu'un qui regarde la société telle qu'elle est et qui constate qu’il faut y apporter des réponses.



- Vous avez été l’un des acteurs du processus de Beauvau durant cette mandature. Si vous êtes réélu, comment poursuivrez-vous le travail parlementaire visant à l’évolution institutionnelle de l’île ?

- Toujours dans la recherche du bien commun, et dans la recherche de la co-construction. Modifier la Constitution est un exercice difficile et cela demande un esprit de dialogue qui est très fort. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Au cours des deux dernières années, quand certains évènements ont fait que, parfois, le dialogue aurait pu être grippé entre l'État et les élus de la Corse, j'ai toujours fait en sorte que le dialogue ne soit pas rompu. Là d’où j'étais, j'ai joué ce rôle parce que je considérais que rien ne serait pire. Donc la première chose est toujours de garder cette boussole du dialogue. Ensuite, c'est également d'être campé sur des positions qui sont fortes. Lorsque je trouve un compromis avec des élus qui ne sont pas du même bord que moi, je ne vais pas au-delà de ce que je peux accepter. Tout cela je l'ai toujours fait dans le cadre d'une République que je veux plus apte à déléguer des responsabilités aux territoires qui la forment, à faire confiance aux élus locaux. Et à ceux qui penseraient que je me suis réveillé un bon matin avec cette idée d'agir comme je l’ai fait depuis deux ans, je les renvoie aux archives. En 2012, jeune député de Corse du Sud, je suis monté aux Ghjurnate de Corte, et j’avais déjà dit des choses. C'est le combat de ma vie de faire en sorte que la Corse puisse avoir un dialogue politique qui soit serein et d'aller chercher des résultats. Il faudra convaincre le Gouvernement, quelle que soit sa coloration de s'intéresser à la Corse, parce qu’elle mérite qu'on l'écoute, qu'on l'entende. C'est l'action que je mènerai fort de l'expérience antérieure qui est la mienne et je pense aussi de la crédibilité que j'ai pu acquérir au cours des deux dernières années en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale.