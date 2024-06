Législatives 2024 : Nazione n'ira pas

Les délégués de Nazione se sont une nouvelle fois réunis en Cunsulta ce vendredi soir à Corte. L'objectif de cette réunion était de débattre sur la participation ou non aux prochaines élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. La décision devait impérativement être prise ce soir, à seulement quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures, fixée à dimanche soir.





Après plus de trois heures de débats nourris, une majorité a émergé pour ne pas présenter de candidats à ce scrutin. "Cette décision ne signifie pas que les législatives ne sont pas considérées comme une tribune politique intéressante, mais le temps de campagne est jugé bien trop court pour mener à bien un projet susceptible de remporter un succès." indique le mouvement.





Cependant, les militants de Nazione seront bien présents sur le terrain "pour promouvoir leurs idées pour la Corse et défendre les intérêts du peuple corse." Parmi les sujets défendus : la reconnaissance du peuple corse, la défense et la promotion de la langue corse, la "corsisation" des emplois, et le statut de résident. Autant de thèmes qui seront mis en avant durant cette courte campagne.





D'ailleurs, dans les jours à venir, une première action d'envergure sera menée. "Cela fait déjà quelques mois que nous n'avons plus investi le terrain", a confié un militant de la première heure à la sortie de cette longue réunion.





Nazione s'adressera publiquement à ses militants dans les prochaines heures pour expliquer sa position sur ce scrutin et donner une consigne de vote.