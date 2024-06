Législatives 2024. Jean-François Luciani (Avanzemu) veut porter à Paris la voix du monde économique corse

- Vous êtes un nouveau venu en politique. Qu’est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette campagne des législatives sous les couleurs du mouvement Avanzemu ?

- C’est avant tout les convictions qui animent Jean-Christophe Angelini et ses amis. Avanzemu propose un espace dans lequel on peut être force de proposition. En tant que chef d’entreprise, c’est un challenge que j’ai souhaité relever.



- Alors que vous œuvrez dans le monde économique, Denis Pinelli, votre suppléant, est pour sa part un acteur très impliqué dans le monde associatif. Le fait d’être un binôme constitué d’acteurs de terrain sera-t-il un atout pour cette campagne ?

- Cela a un sens car nous avons la chance d’avoir un ancrage territorial fort. Et puis nous avons une vision sur le monde de l’entreprenariat, du privé notamment.



- Quels seront vos thématiques de campagne ?

- Quand on est chef d’entreprise, on a un besoin légitime et fondamental d’avoir une vision. L’autonomie est l’opportunité qui pourrait se présenter à nous de pouvoir organiser un schéma d’aménagement dans lequel le privé pourrait avoir toute sa place. C’est en sens que cette démarche est probante. Nos thèmes de campagne seront donc l’autonomie, mais aussi la place de l’économie dans cette autonomie. Ce sera également le social, les Corses n’étant épargnés par les problèmes d’ordre financier ou de retour à l’emploi. Le quotidien parle pour nous.



- Quelle est la priorité pour votre circonscription ?

- C’est de considérer un développement harmonieux du territoire. Ajaccio est un territoire qui se meut. La vision des socio-professionnels que nous sommes aura besoin d’être entendue afin que l’on puisse trouver notre place dans cet espace.



- Si vous êtes élu, comment comptez-vous poursuivre le travail parlementaire sur l’autonomie ?

- Nous travaillerons certainement de façon beaucoup plus active que cela a été fait jusqu’à présent. La société civile doit aussi pouvoir participer de façon beaucoup plus massive.



- Poursuivrez-vous le travail entrepris pour que les Corses puissent avoir un meilleur accès aux soins de santé et qui s’est notamment traduit par la proposition de loi de Paul-André Colombani ?

- Bien évidemment. Quand on voit que plusieurs fois par semaine les avions du matin sont pleins parce que des Corses doivent se rendre sur le continent pour se faire soigner, la création d'un CHU est nécessaire.



- Autre sujet prégnant en Corse : les difficultés d’accès au logement. Quelles mesures pourrez-vous porter en la matière ?

- C’est assez incompréhensible qu’on ait cloisonné l’action de construire, notamment avec la loi Zéro Artificialisation Nette. Cela va devoir se décanter car on ne pourra pas rester longtemps dans une situation où de jeunes couples et des salariés ne peuvent pas se loger. Nous sommes face à une situation de tension indigne. Le logement est à mon sens le combat prioritaire au sein du projet autonomie. C’est le socle du développement.