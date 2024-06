Législatives. Ariane Quarena (RN) : "L'insécurité et l'immigration incontrôlée représentent des défis majeurs pour la Corse"

- Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à cette élection ?

- Il y a trois ans, constatant avec inquiétude les défis croissants auxquels notre pays fait face, j'ai choisi de m'engager aux côtés de Nathaly Antona et François Filoni pour défendre les valeurs du Rassemblement National. Aujourd'hui, l'urgence est palpable : nous avons des millions de personnes vivant dans la pauvreté et le chômage, des infrastructures essentielles en décrépitude aussi bien en Corse que sur le continent. Cet engagement m'a naturellement conduit à me porter candidate, convaincue qu'il est temps de changer les choses.





- Quels sont, selon vous, les atouts et les faiblesses des candidats RN en Corse pour cette élection législative ?

- Les atouts du Rassemblement National en Corse résident dans notre indépendance vis-à-vis des échecs des gouvernements précédents. Nous n'avons pas à porter le poids des bilans désastreux qui ont déçu tant de citoyens. En revanche, nos faiblesses proviennent des stéréotypes et des fausses représentations que certains cherchent à propager à notre sujet.





- Vous affrontez un député sortant qui a déjà fait ses preuves et qui se représente cette année. Pensez-vous avoir une réelle chance de l'emporter ?

- Face à un député sortant expérimenté, notre confiance repose sur notre programme clair et notre engagement envers Jordan Bardella pour redresser notre nation. Nous croyons fermement que les électeurs choisiront la substance et l'action sur la notoriété. Notre programme met l'accent sur des solutions concrètes aux problèmes que rencontrent quotidiennement les Français et les Corses.





- Comment évaluez-vous le mandat du député sortant jusqu'à présent ?

- Le mandat de M. Marcangeli a été inefficace et marqué par une absence de résultats, ce qui a conduit à un mécontentement clair exprimé par les électeurs le soir des élections européennes.





- Quelles sont, selon vous, les principales préoccupations des Corses aujourd'hui et comment le Rassemblement National compte-t-il y répondre ?

- Les préoccupations des Corses sont multiples, allant de la sécurité publique à la gestion des infrastructures essentielles. Le Rassemblement National propose une approche basée sur l'article 1 de la Constitution, affirmant l'indivisibilité de la nation française tout en favorisant une décentralisation renforcée pour répondre spécifiquement aux besoins de la Corse. Nous prévoyons également des mesures concrètes pour améliorer la sécurité et l'efficacité des services publics.





- L'insécurité et l'immigration sont des thèmes récurrents dans cette campagne. Quelle est votre avis sur la situation en Corse à ce sujet ? Quelles mesures proposez-vous pour y remédier ?

- L'insécurité et l'immigration incontrôlée représentent des défis majeurs pour la Corse, tout comme pour le reste de la France. Les statistiques montrent une augmentation des crimes violents et du trafic de drogue. Le Rassemblement National s'oppose fermement au pacte migratoire et préconise un retour aux politiques de contrôle aux frontières. Nous proposons un pacte de codéveloppement pour aider les pays d'origine à résoudre les causes profondes de l'émigration forcée.





- Si vous êtes élue, quels seront vos priorités immédiates pour la Corse ?

- Nous nous engageons à réduire la TVA sur les produits de première nécessité tels que le carburant et l'énergie, à revisiter les politiques de transport afin de réduire les coûts prohibitifs pour l'île, et à lancer des projets d'infrastructure essentiels tels que la construction de barrages pour garantir l'autonomie en eau et produire de l'électricité durable.





- Quelles actions spécifiques comptez-vous entreprendre pour améliorer la vie quotidienne des Corses ?

- Nous travaillerons activement à la résolution des problèmes chroniques tels que la gestion des déchets avec la construction d'une usine de tri moderne, la révision des tarifs de transport pour les rendre plus équitables, et l'amélioration générale des services publics essentiels à travers des investissements ciblés.





- Comment envisagez-vous de continuer le travail parlementaire sur la question du statut d'autonomie de la Corse ?

- Nous croyons en une Corse souveraine au sein de la République française, renforcée par une solidarité nationale qui garantit les services essentiels comme la santé, les retraites et l'infrastructure. Nous nous opposons à toute forme d'autonomie qui pourrait conduire à l'indépendance, privilégiant plutôt une coopération renforcée au sein de la France.





- Quelle vision avez-vous pour l'avenir de la Corse au sein de la France, si vous êtes élue ?

- Je suis convaincue que la souveraineté de la Corse est mieux garantie au sein d'une France unie et forte. Le Rassemblement National s'engage à défendre les intérêts spécifiques de la Corse tout en promouvant une politique nationale cohérente et équilibrée.