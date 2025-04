À Morosaglia, la Corse rend hommage à Pasquale Paoli pour le tricentenaire de sa naissance

Si l’émotion et la transmission ont rythmé cette journée, elle marque aussi l’ouverture officielle de l’année Paoli 2025, un cycle de conférences, expositions, initiatives éducatives et rencontres, en Corse comme à l’international. L’objectif est double : faire (re)découvrir l’héritage politique et philosophique de Paoli, et s’interroger sur sa portée contemporaine. Un muséobus sillonnera l’île, un « Paoli numérique » permettra aux plus jeunes de dialoguer avec son avatar, et plusieurs évènements sont d’ores et déjà annoncés à Bruxelles, Naples, Londres ou encore en Toscane.



Un tricentenaire, donc, pensé comme un trait d’union entre les générations, les territoires, et les idées.