Législatives 2022 : horaires des bureaux de vote, candidats, résultats...tout savoir pour voter en Corse

Haute-Corse

Dans la première circonscription de Haute-Corse, deux candidats sont, également, en lice : le député sortant Michel Castellani - suppléante Juliette Ponzevera - et Julien Morganti - suppléante Santa Petrucci-Albertini.

Même cas de figure dans la seconde circonscription où Jean-Félix Acquaviva, déouté sortant - Marie-Jeanne Andreani suppléante - et François Ceccoli - Hélène Astolfi suppléante - aspirent au siège

114 100 en Corse-du-Sud et 129 449 électeurs inscrits en Haute-Corse sont appelés ce dimanche 19 Juin 2022 aux urnes pour élire leurs 4 députés. 8 candidats sont en lice pour ce second tour.Dans la première circonscription de Corse-du-Sud Laurent Marcangeli - suppléant Xavier Lacombe - et Romain Colonna - suppléante Cécilia Costa - sont en lice.Dans la seconde, le siège est convoité par Paul-André Colombani, député sortant - suppléante Thérèse Malu-Pellegrinetti - et par Valerie Bozzi - suppléant Pierre Castellani.