Législatives 2022 - Julien Morganti remercie ses électeurs

Le bilan des élections législatives est positif pour notre mouvement. Nous remercions l'ensemble des électrices et électeurs, des militants et sympathisants pour cette campagne.Fondé il y a seulement 2 ans, Le Mouvement Un Futur pour Bastia a su créer les conditions d’un rassemblement avec différentes sensibilités politiques à Bastia bien sûr, mais aussi dans d’autres communes urbaines comme rurales. La dynamique du second tour a permis de rassembler encore plus largement les électeurs d’autres démarches. Passer de 14 à près de 40% est une victoire politique et une étape vers l’alternance.Avec plus de 8000 suffrages dans la circonscription et plus de 3000 voix à Bastia ce résultat valide le rassemblement auquel nous avons œuvré. A Bastia, avec ainsi près de 45% des voix et la première place dans plusieurs quartiers tous les espoirs de victoire sont permis pour l’avenir.Ce résultat électoral est une victoire politique qui valide un travail de terrain permanent au plus près des habitants. Un espoir est né de ce rassemblement, il doit être amplifié. Cependant, l’abstention record appelle à l’humilité et à une réforme profonde du système électoral. Maintenant, avec cette nouvelle dimension, en accord avec d’autre forces politiques locales et régionales, notre mouvement prendra des initiatives pour créer les conditions d’un rassemblement plus large. A nous, à nous tous, d’être à la hauteur des attentes légitimes des Corses et poursuivre sur la voie de cette alternative crédible et cohérente qui nous anime afin de bâtir un Futur pour la Corse.