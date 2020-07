Le village de Chisà mise sur la formation de ses réservistes communaux

Les trois intervenants ont été chaleureusement accueillis, par Michel Galinier, premier magistrat de la commune, Jean-Claude Giudicelli, adjoint en charge de la Réserve Communale et l’ensemble des bénévoles et élus de ce charmant village.

C’est par un rappel des missions des RCSC qu’a débuté la session. Une occasion pour les réservistes et le maire, d’échanger avec l’intervenant de la BSPM et le capitaine Jean-Christophe Bourdin, Chef du Centre d’Incendie et de Secours de Ghisonaccia et du Bassin Opérationnel de la Plaine, sur les modalités règlementaires et pratiques de mise en œuvre des actions, notamment de surveillance et de dissuasion contre l’incendie de forêt; qui de l’aveu même de Michel Galinier, constitue une préoccupation majeure pour cette commune à la configuration géographique particulière qui l’expose plus que d’autres si un sinistre s’y déclare.

Le maire s’est par ailleurs félicité du soutien sans failles que le SIS 2B lui apporte et dit attendre confiant, une réponse de la CDC afin d’acquérir un véhicule de service dédié aux missions de sa réserve communale.





Après ces échanges menés tant sur la forme que sur le fond, le Caporal-Chef Jean Castres, moniteur de secourisme du SIS 2B, s’est appliqué avec beaucoup de pédagogie à rappeler les fondamentaux des gestes qui peuvent sauver des vies. A l’appui de démonstrations pratiques, réalisées avec le concours du Capitaine Jean-Christophe Bourdin, le formateur a ensuite convié les bénévoles à répéter à leur tour, les bonnes pratiques dans une ambiance à la fois bon enfant et appliquée. Le maire, Michel Galinier présent du début jusqu’à la fin, se prêtait lui aussi de bonne grâce au jeu des questions- réponses.





A l’issue de la session, dont tout un chacun s’accordait à dire qu’elle avait été réussie et riche d’enseignements, tous les participants étaient conviés par le Maire, a partager un copieux spuntinu sur la terrasse ombragée du gîte communal sis près le Via Ferrata. Là, les échanges se sont poursuivis, dans un cadre où la convivialité contribuait à rendre mémorable, cette belle action de formation portée des hommes et femmes de bonne volonté, unis par le même désir de protéger la nature et les hommes. Cela devient trop rare pour ne pas le faire remarquer et Chisà en est certainement un très bel exemple.