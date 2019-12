Le véhicule accidenté de Lumiu était volé !

(Jean-Paul-Lottier) le Dimanche 22 Décembre 2019 à 20:48

Dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers du Centre de Secours de Calvi et les gendarmes sont intervenus pour un accident de la route mettant en cause un seuk véhicule, survenu à l'intersection de la route territoriale 30 et de la route de Cateri, commune de Lumiu. Rapidement il s'est avéré que le véhicule en cause avait été volé. Une enquête est en cours. On en saura un peu plus dans les prochaines heures

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements