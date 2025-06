Le trophée de 1968 du GFCA de retour à Ajaccio

Un trophée définitivement remis aux Ajacciens ?

57 ans plus tard, José Kervella, l’emblématique capitaine des « Rouge et Bleu » a donc soulevé, une nouvelle fois, ce trophée lui rappelant le bon vieux temps : « C’était il y a si longtemps, je n’ai plus trop de souvenirs, si ce n’est la fête qu’il y a eu à Ajaccio après notre retour. Mais, c’était le 4e titre en peu de temps, il y avait peut-être un peu moins de saveur car on commençait à s’habituer » rigole l’ancien joueur gazier, très ému à la Mairie d’Ajaccio : « Je remercie Jean-Jules Miniconi de nous permettre de revivre ses moments historiques. C’était une sacrée époque » . Vainqueur quatre fois de ce titre de CFA sous la houlette d’un certain Pierre Cahuzac, l’ancien capitaine rouge et bleu regrettait l’absence de Charly Taverni et Pascal Risterucci, joueurs de l’équipe de 1968 mais absent hier pour raisons de santé.



Ce mercredi après-midi devant les membres de l’Amicale et quelques supporters historiques du GFCA, le trophée a été réceptionné par Jean-Pierre Sollacaro, délégué au sport de la Ville d’Ajaccio : « Ce trophée revient enfin sur notre terre après être sorti des archives de la FFF. Il était en sommeil mais sa valeur ne s’est jamais éteinte en la mémoire du patrimoine ajaccien. Ce retour n’est pas un simple geste symbolique mais un acte fort de reconnaissance et de transmission qui nous rappelle le parcours glorieux d’une équipe qui a fait la fierté de sa ville ». Jean-Jules Miniconi a ensuite annoncé qu’il allait demander à la FFF la restitution définitive du trophée.