Le tribunal administratif de Bastia suspend un arrêté relatif aux rémunérations du directeur de l'OTC

Le président de l’Exécutif Gilles Simeoni avait, par arrêté du 16 mars dernier, assorti le montant de la rémunération mensuelle nette du directeur général de l’Office des Transports de la Corse d’une prime exceptionnelle de 1 500 euros nets du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et accordé à ce directeur général une indemnité forfaitaire de 21 000 euros.



Or, pour le préfet de Corse, cet arrêté « méconnait le principe de parité avec la fonction publique de l’Etat ». Par ailleurs, il considère que ces compléments de rémunérations sont « disproportionnés » au regard de l’absence de missions ou responsabilités nouvelles du directeur. Enfin, « cet arrêté ne se fonde sur aucune décision antérieure et méconnait le principe de non rétroactivité » pour le représentant de l’Etat.