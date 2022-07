Le "trail des 4 chapelles" revient ce dimanche 10 juillet à Guargualé

Après le succès de la 1re édition qui avait rassemblé en 2019 plus de 170 coureurs et près de 400 visiteurs, l'association « Guargualé Arts & Manifestations » et la mairie ont organisé une deuxième édition du « Trail des 4 Chapelles », une épreuve nature de course à pied avec deux tracés - 16 km, dénivelé positif de 740 mètres et 9,5 km , dénivelé positif de 430 mètres - pour permettre aux participants et aux villageois de découvrir le territoire communal et de se réapproprier l'histoire patrimoniale, tout en respectant l'environnement. .



"Trois de quatre chapelles su parcours sont en mauvais état, couvertes d'une dense végétation : San Chirgu, Santa-Barbara, A Madona di setti dulori. Définir le tracé du Trail permet d'entretenir nos sentiers, extirper des ronces ces édifices et les sortir de l'oubli. Le quatrième, l'actuel San Chirgu, trône à la sortie du village, à proximité du campu santu. Il est surtout utilisé à l'occasion de la célébration de la fête patronale le 15 juillet." indiquent les organisateurs qui en criant cette course ils voulaient donner vie à un événement qui allie le sport à l'histoire locale.

La course s'achèvera sur la place principale du village avec un barbecue géant pour les participants.



Afin de préserver la qualité de ce Trail, et pour que chacun profite de l'environnement, soit bien servi aux ravitaillements, les organisateurs limitent l'épreuve à 200 participants.