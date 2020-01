Le ton monte à Marseille... Les marins de la Méridionale bloquent les navires de Corsica Linea

Ce samedi matin les marins du STC ont pris place à bord d'un canot (notre photo) pour empêcher Le Méditerranée, en provenance du Maghreb d'accoster et donc de reprendre. Deux autres navires de la même compagnie sont bloqués. Le Kallisté et Le Piana, de la Méridionale sont pour leur part stoppés par l'action en cours.

A l'évidence, les personnels de La Méridionale, déterminés, qui persistent dans leur attitude, et qui manifestent spectaculairement leur colère - un véhicule brûlait en milieu d'après-midi sur les quais marseillais - n'ont aucune intention de baisser la garde.





"Vulemu campà" proclame une banderole devant un véhicule en feu. "Vergogna", "STC" est-il écrit sur des panneaux à proximité du poste à quai où se trouve un bateau de la compagnie.

"Il n'est pas question pour nous de céder. Il en sera ainsi tant que le président de la Corsica Linea ne respectera pas les accords pris avec notre direction pour le partage de la desserte des principaux ports de Corse" répètent à l'unisson, à l'image de Marc-Aurèle Orsoni, délégué de la Corse-du-Sud, les marins du STC.

Le ton monte à Marseille...