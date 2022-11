Le syndicat agricole Coordination rurale s'installe en Corse

L’un des principaux syndicats agricoles français aura désormais sa déclinaison insulaire. « C’est né de la volonté de plusieurs anciens syndicalistes, présente l’initiateur du projet, Cyril Caria. On milite pour beaucoup depuis plus de dix ans au sein d'un syndicat agricole consacré exclusivement aux jeunes agriculteurs, mais ayant dépassé les quarante ans, nous n'étions plus éligibles et ça nous a vraiment poussé à créer quelque chose qui nous représenterait. »



Il y a deux ans, juste avant que le Covid ne passe par là, l’agriculteur a décidé de faire son petit bout de chemin. En se fiant au réseau qu’il a tissé au fil des ans en Corse, comme sur le continent, il a vu le projet se dessiner petit à petit. « On était en contact avec la Coordination rurale nationale depuis des années, notamment par rapport au salon de l'agriculture où on s'était rencontrés plusieurs fois, explique le président du syndicat en Corse. J'étais rentré un peu plus en contact avec eux et on a discuté sérieusement de ce projet de création. »



Désormais officiellement en place sur l’ensemble de l’île, l’antenne corse du syndicat - rattachée à la région PACA - avance déjà, tout doucement. « On est une trentaine à l'avoir fondé et on a quelques demandes d'adhésion chaque jour, se réjouit Cyril Caria. Ça se développe bien, notamment grâce à notre réseau d'anciens syndicalistes. On n'est pas des "petits nouveaux" ! »