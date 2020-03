Le succès au rendez-vous de la 9ème édition du trail de Palazzi à Santa-Reparata-di-Balagna

Avec 400 participants, cette nouvelle édition est la rencontre sportive que débutants et plus expérimentés ne souhaitent plus manquer.

"C'est toujours une réussite. Nous sommes ravis car le temps est de la partie et nous sommes toujours là pour la Marie-Do. Peut-être il y a t-il un peu moins de monde au niveau des marcheurs mais beaucoup plus au niveau des coureurs" explique Antoine Brignetti, président de l'association organisatrice " Uniti per Campà".

Pour cette année, un petit changement de taille pour le circuit qui a ajouté un peu de piquant à la compétition.

" En réalité le circuit est le même mais il est proposé en sens inverse. Il y a une difficulté un peu plus importante pour le coureur. "

Et une organisation qui demande des bras bénévoles et beaucoup de temps pour que la réussite soit de la partie.

" C'est énormément de travail, durant plusieurs mois mais quand on voit le résultat à l'arrivée nous sommes vraiment plus que ravis".

Un trail associé depuis sa première édition à l'association la Marie-Do et toujours en présence de sa présidente Catherine Riera et des nombreux bénévoles de Balagne.

" C'est toujours pour la Marie-Do, et plus que jamais " ! précise Antoine Brignetti avant de compléter :" Nous tenons à dire que cette année à Lisula nous aidons une 4ème famille avec les fonds de secours. Trois fonds de secours c'est 2 000€ versés directement sur le compte pour permettre aux personnes de partir au plus vite. Cela nous conforte encore plus pour continuer".

Catherine Riera, présidente revie a ajouté : " Tous les ingrédients sont réunis et le succès est au rendez-vous avec une magnifique participation et une très belle mobilisation des partenaires,notamment l'équipe organisatrice. Un bel engouement pour travailler sur cette solidarité dont nous avons besoin pour accompagner les malades du cancer. Notre objectif est toujours de récolter des fonds afin d'alimenter les 4 dispositifs que nous mettons en place au service des malades".





Les quatre dispositifs

Les fonds de secours. " Chaque année ce sont 200 malades qui bénéficient de ces fonds". 170 000€ reversés. " Pour aider aux difficultés financières que les malades peuvent rencontrer ces personnes".

Les soins de supports : " des soins préconisés par le plan de cancer et non fiancés en Corse. Nous intervenons à travers les socio-professionnels qui interviennent dans les hôpitaux ou dans les ateliers "paroles et bien-être" auxquels participent plus de 300 malades".

Les projets de recherches : " sur le medulom chez l'enfant que l'on soutient depuis 3 ans à hauteur de 20 000 par an "

Et l'appel à projet : " lorsque nous avons les moyens, pour financer des investissements dans les hôpitaux et des maisons d'accueil des familles".

