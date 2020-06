Le spaziu Pasquale Paoli a rouvert ses portes au public à Lisula

Cette semaine et ce jusqu'à vendredi, c'est l'exposition de trois drôles de dames qui officialise ce retour à la " normale ": Christiane Guidicelli, Ginette Jumeau et Josiane Bonfanti-Breton, le tout sur un style plutôt figuratif.

" Nous peignons toutes sur des coups de cœur, sur un style figuratif. Nous sommes toutes les trois élèves à l’atelier Mediterraneo d’Algajola. Pour ma part, je peins depuis huit ans maintenant et peindre est pour moi une sorte d’évasion. C’est ma troisième exposition au Sapziu Pasquale Paoli mais la toute première qui nous réuni toutes les trois" explique Christiane Guidicelli.





Une ouverture tardive mais attendue qui exige cependant le respect de règles sanitaires.

Malheureusement pour l'heure, aucun vernissage n'est autorisé. Moments qui sont pourtant les instants phares d'une exposition. Pour le reste, l'application des gestes barrières reste de rigueur. La visite de la salle d'exposition ne peut se faire à plus de dix personnes en même temps, en attendant l'évolution du protocole sanitaire.

Une restriction qui n'empêchera pas pour autant les artistes d'exposer à Lisula.

Le programme Spaziu Pasquale Paoli pour la saison estivale

Du 13 au 19 juin : Françoise Colombani

Erika

Du 4 au 17 juillet : Stéphanie Paoli

Du 18 au 24 juillet : René Bourgeois, Monyke Mine-Lamare et Danièle Badet

Du 25 juillet au 7 août : Monique Yenco Fusella

Du 8 au 14 août : Letidor, Christine Paoli

Du 15 au 28 août : Antò Tomasini

Du 29 août au 11 septembre : Anne-May Valentin LLULL et Michel LICCIA

Du 12 au 25 septembre : Claudine Vittecoq

Après un retard de deux mois sur le programme de la saison 2020 dû au Covid-19, le spaziu Pasquale Paoli de Lisula a pu, enfin, rouvrir ses portes au public, aux touristes et amateurs d'art.